Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τώρα και στην Κομισιόν

Τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερευνήθηκαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) σχετικά με πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων στο βελγικό κράτος, δήλωσε στο AFP πηγή κοντά στην υπόθεση.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται υπό έρευνα σχετικά με την πώληση 23 κτιρίων της στο βελγικό κράτος το 2024 και δήλωσε ότι είναι βέβαιη ότι «η διαδικασία διεξήχθη σύμφωνα με τους κανόνες», σύμφωνα με εκπρόσωπο.

«Η Επιτροπή θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές (...), παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και βοήθεια για μια διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα των Financial Times.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρθηκε απλώς στη «συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» ως μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας, σε δελτίο τύπου.

Δεδομένης της αύξησης της τηλεργασίας από την πανδημία Covid-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το 2024 την πρόθεσή της να εκποιήσει περίπου το 25% των γραφειακών της χώρων έως το 2030.

Είχε επιτευχθεί συμφωνία για την πώληση 23 κτιρίων στο Βελγικό Κράτος, που προορίζονταν για κατοικίες, επιχειρήσεις ή καταστήματα. Το έργο αυτό εκπλήρωσε επίσης την επιθυμία των βελγικών αρχών να μεταμορφώσουν την Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελλών.

Η τιμή πώλησης εκτιμήθηκε σε 900 εκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή.

Στις 29 Απριλίου 2024, η Επιτροπή και το Βελγικό Κράτος ανακοίνωσαν από κοινού «την οριστικοποίηση συμφωνίας» βάσει της οποίας η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων (SFPIM, ο χρηματοοικονομικός βραχίονας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης) θα γινόταν ο ιδιοκτήτης αυτών των κτιρίων πριν τα μεταβιβάσει στους κατασκευαστές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία ιδρύθηκε επίσημα το 2021, είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της ΕΕ που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της απάτης κατά των κονδυλίων της ΕΕ και τυχόν άλλων αδικημάτων που βλάπτουν τα οικονομικά της συμφέροντα (διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ).

Αυτό το υπερεθνικό όργανο είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων ευθύνονται για τέτοια αδικήματα.