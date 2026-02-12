ΕΦΚΑ: Αλλαγές στην παραγραφή οφειλών

Μια ουσιαστική μεταρρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, μεταβάλλοντας ριζικά το καθεστώς παραγραφής των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.
Η αρχική μείωση της παραγραφής των οφειλών στον ΕΦΚΑ από τα 20 στα 10 έτη αποτέλεσε το πρώτο βήμα. Ωστόσο, ο Νόμος 4997/2022, σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, προχώρησε ακόμη πιο μακριά. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η παραγραφή για νέες οφειλές καθιερώνεται στα πέντε έτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να ολοκληρώνει τη διαδικασία βεβαίωσης και διεκδίκησης των απαιτήσεών του πολύ ταχύτερα, διαφορετικά το δικαίωμα είσπραξης θα χάνεται οριστικά μέσα σε μια πενταετία.
