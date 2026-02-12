Υπόθεση κατασκοπείας και στο εργοστάσιο των Ραφάλ στη Γαλλία

Υπόθεση κατασκοπείας και στη Γαλλία. Νεαρός υπάλληλος του αμυντικού κολοσσού, Ντασσό, ο οποίος εργαζόταν στη γραμμή συναρμολόγησης των Ραφάλ, συνελήφθη ως ύποπτος για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών.

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, ο 19χρονος που συνελήφθη συναρμολογούσε καλώδια, στη γραμμή παραγωγής των μαχητικών Ραφάλ και ήταν προσωρινός υπάλληλος, στο νέο εργοστάσιο της Dassault στο Σερζί.

Το ρεπορτάζ του Star για την υπόθεση κατασκοπείας στη Γαλλία

Υπόθεση κατασκοπείας στη Γαλλία: Ο ειδικός εξοπλισμός του 19χρονου

Ο νεαρός υπάλληλος συνελήφθη με ύποπτο εξοπλισμό ο οποίος ήταν τα γιαλιά του!

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος του Star, προφανώς δεν μιλάμε για απλά γυαλιά, αλλά για ένα υπερσύχγρονο εργαλείο κατασκοπείας. Με αυτά φέρεται να βιντεοσκοπούσε κρίσιμο εξοπλισμό, αλλά και τις εγκαταστάσεις του γαλλικού κολοσσού.

Γιαλιά - εργαλείο κατασκοπείας στο εργοστάσιο των Ραφάλ

Δεν έχει γίνει γνωστό αν δρούσε μόνος ή με άλλους. Ούτε αν μιλάμε για βιομηχανική κατασκοπεία, δηλαδή αν έδινε στοιχεία σε άλλη εταιρεία ή αν μιλάμε για κινεζικό δίκτυο.

Οι γαλλικές αρχές, όμως, είναι θορυβημένες γιατί είναι το 2ο κρούσμα μέσα σε λίγες μέρες. Την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν 4 άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Υποπτεύονται, πάντως, ότι ο νεαρός είναι κατάσκοπος ξένου κράτους, χωρίς να το κατονομάζουν. Μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δρούσε ακόμη και για λογαριασμό χώρας - συμμάχου της Γαλλίας.