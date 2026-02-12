Παναγόπουλος: Τι ισχυρίσθηκε – Η πολιτική κόντρα που ξέσπασε

Τα ερωτήματα κύκλων της ΓΣΕΕ για τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

Πολιτικη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, υποστήριξε ότι μόνο ένα πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιήθηκε από τα 73 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στη ΓΣΕΕ, διαψεύδοντας τις κατηγορίες για υπεξαίρεση.
  • Η πολιτική αντιπαράθεση εντάθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά σαφείς απαντήσεις για τα προγράμματα κατάρτισης.
  • Ο Παναγόπουλος δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί από την προεδρία της ΓΣΕΕ, παρά τις πιέσεις και τις κατηγορίες.
  • Ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων και τις οικογενειακές προσλήψεις του Παναγόπουλου προκύπτουν από στελέχη της ΓΣΕΕ.
  • Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις καταγγελίες και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Για τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ, που σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη δόθηκαν στη ΓΣΕΕ και από τα οποία φέρεται να υπεξαιρέθηκαν περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος, υποστήριξε ότι στην πράξη υλοποιήθηκε μόνο ένα πρόγραμμα.

Παναγόπουλος: Σε οικονομικό Εισαγγελέα το πόρισμα της αρχής για Μαύρο Χρήμα

Ο ίδιος δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου :«Διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Ένα υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου, αλλά δεν σχετίζεται με αυτές τις έξι εταιρείες. Το πρόγραμμα αυτό ελέγχθηκε από την αρμόδια κρατική υπηρεσία και βρέθηκε άψογο».


Η απάντηση για τα δεσμευμένα ακίνητα

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο κ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε και στα ακίνητα που έχουν δεσμεύσει οι αρχές. Μιλώντας στο Star και στη Μαρία Παππά, είπε ότι πρόκειται για ένα οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο «με τσουκνίδες και αγριόχορτα» και όχι για οίκημα χιλιάδων τετραγωνικών, ενώ το δεύτερο ακίνητο είναι το πατρικό του στη Γορτυνία, το οποίο ανακαινίζει από το 1996 και διαθέτει πισίνα.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Το Οικόπεδο Στον Άγιο Στέφανο Και Τα Ερωτήματα

«Την πισίνα στη Γορτυνία την έφτιαξα για τη σύζυγό μου»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ εξήγησε ότι η πισίνα στο σπίτι του στη Γορτυνία κατασκευάστηκε για λόγους υγείας της συζύγου του.
«Αυτή είναι, επί της ουσίας, μια στέρνα, την οποία έφτιαξα όταν η σύζυγός μου έπαθε εγκεφαλικό. Ήταν αναγκαίο να κάνει ασκήσεις. Σας λέω από καρδιάς, χίλιες φορές θα την ξανάκανα. Τώρα ρημάζει. Εύχομαι σε κανέναν να μη χρειαστεί να κάνει πισίνα για τον ίδιο λόγο» ανέφερε.

Παναγόπουλος: Τι είπε για την πισίνα στη Γορτυνία

Παναγόπουλος: Τι είπε για την πισίνα στη Γορτυνία   

Πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε σαφείς απαντήσεις, λέγοντας:«Πόσα και ποια έργα συμβουλευτικής κατάρτισης υλοποιήθηκαν, σε ποιους ανατέθηκαν, με ποιες διαδικασίες και πόσες απευθείας αναθέσεις; Δώστε ξεκάθαρες απαντήσεις».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σημείωσε: «Διερωτώμαι ποιο είναι εδώ το τεράστιο ζήτημα. Ότι έγιναν αυτά τα προγράμματα, που γίνονται διαχρονικά, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ;».

Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε: «Οφείλει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, γιατί είναι θέμα ηθικής τάξης και για τον ίδιο και για τον συνδικαλιστικό φορέα».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε: «Έσκασε το σκάνδαλο και θυμηθήκαμε ότι υπήρχε και η ΓΣΕΕ».

«Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ»

Παρά την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται να κατεβάσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στις συνδικαλιστικές εκλογές, ο κ. Παναγόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Όπως είπε, οι κατηγορίες σε βάρος του προέρχονται από συμφέροντα και συνδικαλιστικούς κύκλους.


ΓΣΕΕ: Τα ερωτήματα για τους ισχυρισμούς του Παναγόπουλου    

Η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου προκαλεί ερωτήματα σε άλλα στελέχη της.  

Το ρεπορτάζ του Star για τα ερωτήματα στελεχών της ΓΣΕΕ για όσα είπε ο κ. Παναγόπουλος

Το ρεπορτάζ του Star για τα ερωτήματα στελεχών της ΓΣΕΕ για όσα είπε ο κ. Παναγόπουλος 

Στην επικοινωνία που είχε το Star με ανθρώπους -κλειδιά εντός ΓΣΕΕ, έθεσαν τα εξής ερωτήματα που ενδεχομένως να  απασχολήσουν και τις δικαστικές αρχές. 

Το πρώτο ερώτημα: Ειπώθηκε στη συνέντευξη ότι διόρισε την αδερφή του ως καθαρίστρια στη Συνομοσπονδία. 

Αναρωτιούνται όσοι γνωρίζουν στοιχεία: «Μήπως ξέχασε να αναφέρει και τρεις ακόμη συγγενείς του, δύο εκ των οποίων είναι σε σημαντικές θέσεις στη ΓΣΕΕ;». 

Δεύτερο ερώτημα: «Επενδύθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ σε fund;».  

Τα ερωτήματα για τον Γ. Παναγόπουλο

Τα ερωτήματα για τον Γ. Παναγόπουλο

Τα ερωτήματα για τον Γ. Παναγόπουλο 

Τρίτο ερώτημα: «Υπάρχουν λογαριασμοί στο εξωτερικό; Και αν ναι σε  ποιους ανήκουν;». Γιατί όπως είπαν, το ερώτημα τίθεται και σε βίντεο που διακινείται εντός ΓΣΕΕ. 

Τέταρτο και τελευταίο ερώτημα: «Δόθηκαν χρήματα πριν το 2025 σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης;». Απαντήσεις σε όλα αυτά θα δώσουν άμεσα οι δικαστικές αρχές καθώς ο κ. Παναγόπουλος δεν τα ανέφερε.


 

