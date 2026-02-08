Παναγόπουλος: Σε οικονομικό Εισαγγελέα το πόρισμα της αρχής για Μαύρο Χρήμα

Νέες καταγγελίες από πρώην συνεργάτη του για τους χειρισμούς του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.02.26 , 23:50 Παναγόπουλος: Σε οικονομικό Εισαγγελέα το πόρισμα της αρχής για Μαύρο Χρήμα
08.02.26 , 23:26 Θεσσαλονίκη: Βλέπουν Serial Killer Πίσω Από Εξαφανίσεις Γυναικών
08.02.26 , 23:20 Αχαρνές: Καρέ Καρέ Ένοπλη Ληστεία Σε Πρατήριο Καυσίμων
08.02.26 , 23:07 Εξαφάνιση Λόρα: Γιατί δεν έχει καταχωρηθεί στη γερμανική λίστα αγνοούμενων
08.02.26 , 22:46 Καρέ - Καρέ Η Καταδίωξη Στον Άγιο Δημήτριο
08.02.26 , 22:30 «JALLA»: Το τραγούδι της Κύπρου για τη Eurovision 2026 με την Antigoni!
08.02.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
08.02.26 , 21:30 Καλλιθέα: Έβγαλαν κοριτσάκι 2 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι
08.02.26 , 21:26 Η «διπλή ζωή» του Έλληνα κατασκόπου: Πώς έστελνε πληροφορίες στους Κινέζους
08.02.26 , 20:48 Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρίας σεκιούριτι
08.02.26 , 20:21 Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ
08.02.26 , 19:52 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον στο αλπικό σκι
08.02.26 , 19:06 Ford: Οι τεχνολογίες περνούν από την Formula 1 στα επιβατικά αυτοκίνητα
08.02.26 , 19:02 Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες με παιδιά σε παιδική χαρά
08.02.26 , 18:07 Ένας χρόνος από τον θάνατο του Β. Δημάκη - Η ανάρτηση της Ερασμίας Μάνου
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ
Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Μαριέττα Χρουσαλά: Η εμφάνιση με mini black dress και λευκή γούνα
Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη για την υπόθεση Παναγόπουλου / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (8/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχιζόμενες αναταράξεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση Παναγόπουλου, με το Star να φέρνει στο φως κι άλλες καταγγελίες πρώην συνεργατών του προέδρου της ΓΣΕΕhttps://www.star.gr/tag/gsee για τα έργα και τις ημέρες του. Την ίδια ώρα, πολιτικά κόμματα ζητούν την παραίτησή του και το ΠΑΣΟΚ μιλά για ανάγκη επανίδρυσης της συνδικαλιστικής του παράταξης, ενώ το πόρισμα της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα ανατίθεται από αύριο σε οικονομικό εισαγγελέα.

Από το πρωί της Δευτέρας, το πόρισμα της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και άλλα 5 πρόσωπα περνά στα χέρια Οικονομικού Εισαγγελέα, ο οποίος θα τρέξει την έρευνα. Καλείται να δώσει διερευνήσει πόσα άτομα εμπλέκονται σε αυτό το σχήμα υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος που περιγράφει το πόρισμα Βουρλιώτη, αλλά και πόσες εταιρίες, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή κι άλλων προσώπων. 

Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέες καταγγελίες από πρώην συνεργάτη του για τους χειρισμούς του 

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέες καταγγελίες από πρώην συνεργάτη του για τους χειρισμούς του 

Στο μεταξύ, οι εσωτερικές καταγγελίες στη ΓΣΕΕ που το Star αποκάλυψε ότι έκανε ο πρώην υπεύθυνος Τύπου της Συνομοσπονδίας Δημήτρης Καραγεωργόπουλος άναψαν φωτιές. Ο κ. Καραγεωργόπουλος μάλιστα αφήνει και άλλες αιχμές. 

«Να μας απαντήσουν αν επένδυσαν κονδύλια από πόρους δομής της ΓΣΕΕ σε fund πρώην τραπεζίτη. Και αν είναι αυτή η αποστολή της ΓΣΕΕ και των δομών της», λέει ο πρώην υπεύθυνος Τύπου ΓΣΕΕ.

Με σημερινή του ανάρτηση ο κ. Καραγεωργόπουλος μάλιστα εμφανίζεται διατεθειμένος να καταθέσει ό,τι γνωρίζει αρμοδίως. 

«Ξέρω πολλές αλήθειες και τις εισφέρω πάντα επώνυμα και θεσμικά, όπου και όποτε απαιτείται, χωρίς να διεκδικώ για τον εαυτό μου απολύτως τίποτα. Αν και όταν χρειαστεί, ξέρω πού και πώς μιλάω». 

Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»

Πολιτικά «πυρά» στον Γ. Παναγόπουλο και προτροπές σε παραίτηση 

Πολιτικά «πυρά» στον Γ. Παναγόπουλο και προτροπές σε παραίτηση 

«Μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση για πολλούς λόγους πάλι γιατί αμφισβητούνται οι θεσμοί και οι συλλογικότητες», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος. 

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «Πρέπει να παραιτηθεί και να δώσει τη δυνατότητα να γίνει η έρευνα». 

«Μέσα στα συνδικάτα φτιάχνουν καριέρες, να ποιοι είναι οι εργατοπατέρες», πρόσθεσε ο Νίκος Μαυροκέφαλος, στέλεχος ΔΑΣ - ΚΚΕ. 

Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ

Κεραμέως: «Προσωπική η εμπλοκή Παναγόπουλου, δεν επηρεάζεται η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις»

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως πάντως ξεκαθαρίζει ότι η εμπλοκή Παναγόπολου στην υπόθεση δεν επηρεάζει τη συμφωνία των εταίρων για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. 

«Η ΓΣΕΕ έχει συμβληθεί ως νομικό πρόσωπο, ως κοινωνικός εταίρος, ενώ οι κατηγορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αφορούν το φυσικό πρόσωπο».  

Αίσθηση προκαλεί και η ανακοίνωση του Δικτύου Συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ, μετά τη διαγραφή Παναγόπουλου, που κάνει λόγο για ανάγκη επανίδρυσης της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής παράταξης του κόμματος. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΣΕΕ
 |
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top