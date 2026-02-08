Παναγόπουλος: Σε οικονομικό Εισαγγελέα το πόρισμα της αρχής για Μαύρο Χρήμα

Συνεχιζόμενες αναταράξεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση Παναγόπουλου, με το Star να φέρνει στο φως κι άλλες καταγγελίες πρώην συνεργατών του προέδρου της ΓΣΕΕhttps://www.star.gr/tag/gsee για τα έργα και τις ημέρες του. Την ίδια ώρα, πολιτικά κόμματα ζητούν την παραίτησή του και το ΠΑΣΟΚ μιλά για ανάγκη επανίδρυσης της συνδικαλιστικής του παράταξης, ενώ το πόρισμα της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα ανατίθεται από αύριο σε οικονομικό εισαγγελέα.

Από το πρωί της Δευτέρας, το πόρισμα της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και άλλα 5 πρόσωπα περνά στα χέρια Οικονομικού Εισαγγελέα, ο οποίος θα τρέξει την έρευνα. Καλείται να δώσει διερευνήσει πόσα άτομα εμπλέκονται σε αυτό το σχήμα υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος που περιγράφει το πόρισμα Βουρλιώτη, αλλά και πόσες εταιρίες, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή κι άλλων προσώπων.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέες καταγγελίες από πρώην συνεργάτη του για τους χειρισμούς του

Στο μεταξύ, οι εσωτερικές καταγγελίες στη ΓΣΕΕ που το Star αποκάλυψε ότι έκανε ο πρώην υπεύθυνος Τύπου της Συνομοσπονδίας Δημήτρης Καραγεωργόπουλος άναψαν φωτιές. Ο κ. Καραγεωργόπουλος μάλιστα αφήνει και άλλες αιχμές.

«Να μας απαντήσουν αν επένδυσαν κονδύλια από πόρους δομής της ΓΣΕΕ σε fund πρώην τραπεζίτη. Και αν είναι αυτή η αποστολή της ΓΣΕΕ και των δομών της», λέει ο πρώην υπεύθυνος Τύπου ΓΣΕΕ.

Με σημερινή του ανάρτηση ο κ. Καραγεωργόπουλος μάλιστα εμφανίζεται διατεθειμένος να καταθέσει ό,τι γνωρίζει αρμοδίως.

«Ξέρω πολλές αλήθειες και τις εισφέρω πάντα επώνυμα και θεσμικά, όπου και όποτε απαιτείται, χωρίς να διεκδικώ για τον εαυτό μου απολύτως τίποτα. Αν και όταν χρειαστεί, ξέρω πού και πώς μιλάω».

Πολιτικά «πυρά» στον Γ. Παναγόπουλο και προτροπές σε παραίτηση

«Μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση για πολλούς λόγους πάλι γιατί αμφισβητούνται οι θεσμοί και οι συλλογικότητες», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «Πρέπει να παραιτηθεί και να δώσει τη δυνατότητα να γίνει η έρευνα».

«Μέσα στα συνδικάτα φτιάχνουν καριέρες, να ποιοι είναι οι εργατοπατέρες», πρόσθεσε ο Νίκος Μαυροκέφαλος, στέλεχος ΔΑΣ - ΚΚΕ.

Κεραμέως: «Προσωπική η εμπλοκή Παναγόπουλου, δεν επηρεάζεται η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις»

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως πάντως ξεκαθαρίζει ότι η εμπλοκή Παναγόπολου στην υπόθεση δεν επηρεάζει τη συμφωνία των εταίρων για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

«Η ΓΣΕΕ έχει συμβληθεί ως νομικό πρόσωπο, ως κοινωνικός εταίρος, ενώ οι κατηγορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αφορούν το φυσικό πρόσωπο».

Αίσθηση προκαλεί και η ανακοίνωση του Δικτύου Συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ, μετά τη διαγραφή Παναγόπουλου, που κάνει λόγο για ανάγκη επανίδρυσης της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής παράταξης του κόμματος.



