Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Μαρέβα Μητσοτάκη: Ατύχημα στην Ιταλία - Χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ / SKAI

Ατύχημα είχε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη χθες, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στην Ιταλία όπου βρέθηκε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο χέρια από τον Εμμανουλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Η κυρία Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο, έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.