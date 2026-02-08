Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Υποβλήθηκε σε χειρουργείο και στα δύο χέρια - Είναι καλά στην υγεία της

08.02.26 , 20:21

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Μαρέβα Μητσοτάκη: Ατύχημα στην Ιταλία - Χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ / SKAI
Ατύχημα είχε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη χθες, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στην Ιταλία όπου βρέθηκε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο. 

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η σύζυγος του πρωθυπουργού χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο χέρια από τον Εμμανουλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Λίλι Κόλινς: Η αναφορά στον… Κυριάκο Μητσοτάκη για το Emily in Paris

Η κυρία Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο, έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

