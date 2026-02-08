Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε από την εκπομπή - Η ξαφνική αδιαθεσία

«Σας ζητώ συγγνώμη, είμαι χάλια» είπε η παρουσιάστρια

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποχώρησε από την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» η Ναταλία Γερμανού το απόγευμα της Κυριακής.

Με εμφανή κούραση και αδιαθεσία, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στην έναρξη, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες την ταλαιπωρεί έντονη ημικρανία.

«Εγώ έρχομαι με τρεις μέρες ημικρανία σήμερα. Πώς την παλεύω, δεν ξέρω. Είμαι επαγγελματίας… Είμαστε επαγγελματίες και να ‘ναι καλά αυτά τα φάρμακα… Εσείς που έχετε ημικρανίες, πείτε μου ότι με νιώθετε αυτή τη στιγμή. Το τι παγωμένη κομπρέσα έχω βάλει στο κεφάλι… Τι άλλο να κάνουμε για τις ημικρανίες;», είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια πέρασε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επέστρεψαν εκείνη έλειπε από το πλατό, με τον συνεργάτη της, Παναγιώτη Ραφαιλίδη να εξηγεί: «Επιστρέψαμε κενό θα μπορούσα να πω ότι είμαστε περισσότεροι κατά ένα άτομο, τελικά αποχώρηση Ναταλία και ήρθε ο Βλάσσης Κωστούρος. Η Ναταλία παλεύει λίγο με την ημικρανία αλλά σε πολύ λίγο θα είναι πάλι μαζί μας».

Όταν η Ναταλία Γερμανού επανήλθε στη θέση της, σημείωσε: «Δεν επέστρεψα για πολύ. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ χάλια, αλλά έπρεπε να είμαι εδώ».

Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε από την εκπομπή - Η ξαφνική αδιαθεσία

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
