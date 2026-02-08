Βασίλης Κουμεντάκος: Παντρεύτηκε τη σύντροφό του - Κουμπάρα η Ράνια Κωστάκη

Παντρεύτηκε ο Βασίλης Κουμεντάκος και η εκλεκτή της καρδιάς του, Έμιλυ, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο γνωστός μουσικός και μέλος του συγκροτήματος «Otherview» και η αγαπημένη του, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαρά, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Το παρών σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα για το ζευγάρι, έδωσαν πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, μεταξύ αυτών οι: Ράνια Κωστάκη, Ζόζεφιν, Ανδρομάχη, Γιώργος Λιβάνης, Κώστας Μηλιωτάκης, Άννα Ζηρδέλη, Γιώτα Τσιμπρικίδου και πολλοί άλλοι.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση σε κέντρο στα δυτικά προάστια, όπου οι καλεσμένοι γιόρτασαν το νέο ζευγάρι με κέφι, μουσική και πολλές ευχές για μια ευτυχισμένη κοινή ζωή.