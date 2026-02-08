Ζαζόπουλος-Κατσίγιαννη-Φωτιάδης-Πάζης: Πρεμιέρα ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου

Ο έρωτας αποκτά φωνή, πάθος και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.02.26 , 16:45 Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια στη «σκιά» των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
08.02.26 , 15:45 Πώς θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη; Με βροχές και η επόμενη εβδομάδα
08.02.26 , 15:41 Μελίνα Νικολαΐδη: Γενέθλια στο καμαρίνι με τη Δέσποινα Βανδή
08.02.26 , 15:36 Γαλάτσι: «Με μαχαίρωσαν», φώναζε ο 32χρονος
08.02.26 , 14:22 Ζαζόπουλος-Κατσίγιαννη-Φωτιάδης-Πάζης: Πρεμιέρα ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου
08.02.26 , 14:20 Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
08.02.26 , 14:07 Βασίλης Κουμεντάκος: Παντρεύτηκε τη σύντροφό του - Κουμπάρα η Ράνια Κωστάκη
08.02.26 , 14:05 Άγιος Δημήτριος: Καταδίωξη 17χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
08.02.26 , 14:03 Νίκος Κοκλώνης για Κατερίνα Καινούργιου: «Ζω από μακριά την εγκυμοσύνη της»
08.02.26 , 13:47 Ναυάγιο Χίος: Γιατί ο Μαροκινός πίεζε να βγουν στη στεριά;
08.02.26 , 13:42 «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
08.02.26 , 12:46 Εξαφάνιση Λόρα: Πώς το email της «ξεκλείδωσε» αναζητήσεις στο διαδίκτυο
08.02.26 , 12:00 Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
08.02.26 , 11:39 Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
08.02.26 , 11:06 Επεισόδια ΑΠΘ: Η μολότοφ άνοιξε τρύπα στη στολή του αστυνομικού
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ζαζόπουλος - Κατσίγιαννη - Φωτιάδης - Πάζης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο έρωτας αποκτά φωνή, πάθος και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα στο «Cabana Live Stage», με ένα νέο σχήμα, που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο.

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, τέσσερα σπουδαία ονόματα του λαϊκού πενταγράμμου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον έρωτα, το συναίσθημα και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι.

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Τζένη Κατσίγιαννη, ο Σταύρος Φωτιάδης και ο Χρήστος Πάζης, ο καθένας κορυφαίος στο είδος του, συμπληρώνουν το παζλ του πιο  αυθεντικού σχήματος της νυχτερινής διασκέδασης, σε έναν χώρο που ξέρει να φιλοξενεί μεγάλες λαϊκές βραδιές.

Με πολυετή πορεία και διαχρονικές επιτυχίες, ο Αλέκος Ζαζόπουλος αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Η ερμηνεία του, γεμάτη συναίσθημα και αλήθεια, αγγίζει κατευθείαν την καρδιά και ξεσηκώνει το κοινό.

Δυναμική, και με ξεχωριστή σκηνική παρουσία, η Τζένη Κατσίγιαννη, που άξια φέρει τον τίτλο της πρώτης «κυρίας» του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού, έχει κερδίσει το κοινό με τις ερμηνείες της αλλά και τον τρόπο, που ξέρει να ξεσηκώνει τον κόσμο, σε non stop χορό και κέφι.

Ο σπουδαίος λαϊκός Θεσσαλονικιός ερμηνευτής, Σταύρος Φωτιάδης,  που ανήκει στην ελίτ των Πασχάλη Τερζή, Βασίλη Καρρά, Ζαφείρη Μελά, ξεχωρίζει για τη βαθιά λαϊκή φωνή του, και μετά από πολλά χρόνια, έρχεται στην Αθήνα, για να παρουσιάσει μια σπουδαία μουσική διαδρομή, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο.

Ερμηνευτής με σταθερή πορεία στο λαϊκό τραγούδι, ο Χρήστος Πάζης φέρνει στη σκηνή συναίσθημα, μελωδία και εμπειρία, συμπληρώνοντας ιδανικά ένα σχήμα υψηλών προδιαγραφών.

Μαζί τους, ένα επιτελείο ταλαντούχων νέων ερμηνευτών!

Από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο προορισμός της διασκέδασης, είναι και πάλι Cabana Live Stage!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top