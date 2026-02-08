Ζαζόπουλος-Κατσίγιαννη-Φωτιάδης-Πάζης: Πρεμιέρα ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου

Ο έρωτας αποκτά φωνή, πάθος και αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα στο «Cabana Live Stage», με ένα νέο σχήμα, που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο.

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, τέσσερα σπουδαία ονόματα του λαϊκού πενταγράμμου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον έρωτα, το συναίσθημα και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι.

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Τζένη Κατσίγιαννη, ο Σταύρος Φωτιάδης και ο Χρήστος Πάζης, ο καθένας κορυφαίος στο είδος του, συμπληρώνουν το παζλ του πιο αυθεντικού σχήματος της νυχτερινής διασκέδασης, σε έναν χώρο που ξέρει να φιλοξενεί μεγάλες λαϊκές βραδιές.

Με πολυετή πορεία και διαχρονικές επιτυχίες, ο Αλέκος Ζαζόπουλος αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Η ερμηνεία του, γεμάτη συναίσθημα και αλήθεια, αγγίζει κατευθείαν την καρδιά και ξεσηκώνει το κοινό.

Δυναμική, και με ξεχωριστή σκηνική παρουσία, η Τζένη Κατσίγιαννη, που άξια φέρει τον τίτλο της πρώτης «κυρίας» του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού, έχει κερδίσει το κοινό με τις ερμηνείες της αλλά και τον τρόπο, που ξέρει να ξεσηκώνει τον κόσμο, σε non stop χορό και κέφι.

Ο σπουδαίος λαϊκός Θεσσαλονικιός ερμηνευτής, Σταύρος Φωτιάδης, που ανήκει στην ελίτ των Πασχάλη Τερζή, Βασίλη Καρρά, Ζαφείρη Μελά, ξεχωρίζει για τη βαθιά λαϊκή φωνή του, και μετά από πολλά χρόνια, έρχεται στην Αθήνα, για να παρουσιάσει μια σπουδαία μουσική διαδρομή, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο.

Ερμηνευτής με σταθερή πορεία στο λαϊκό τραγούδι, ο Χρήστος Πάζης φέρνει στη σκηνή συναίσθημα, μελωδία και εμπειρία, συμπληρώνοντας ιδανικά ένα σχήμα υψηλών προδιαγραφών.

Μαζί τους, ένα επιτελείο ταλαντούχων νέων ερμηνευτών!

Από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο προορισμός της διασκέδασης, είναι και πάλι Cabana Live Stage!