Επεισόδια ΑΠΘ: Η μολότοφ άνοιξε τρύπα στη στολή του αστυνομικού

Την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου ζητά με νέα της ανακοίνωση η πρυτανεία του ΑΠΘ, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή. Την ίδια ώρα «τρέχει» η διορία που έχει δώσει το υπουργείο Παιδείας στις πρυτανικές αρχές για να δώσουν εξηγήσεις για ό,τι συνέβη, ενώ φωτογραφία από τη στολή του αστυνομικού που τραυματίστηκε και βγήκε στη δημοσιότητα, δείχνει ότι από τύχη δεν έχασε τη ζωή του.

Ο αστυνομικός έχει εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα, όμως το χτύπημα που δέχθηκε με μολότοφ θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο.

Σε φωτογραφία που έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ φαίνεται η στολή του αστυνομικού, στην οποία έχει ανοίξει μια τρύπα από τη βόμβα μολότοφ, ενώ έχει καεί και η μπλούζα του.

H φωτογραφία με την καμένη στολή του αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηκε στα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ

Ευτυχώς φορούσε τον προστατευτικό θώρακα κι αυτός του έσωσε τη ζωή.

Οι αστυνομικοί έχουν τονίσει επανειλημμένα τους κινδύνους τους οποίους υφίστανται και σε ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο για «δολοφονική επίθεση».

ΑΠΘ: «Άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στα πανεπιστήμια»

Την ίδια ώρα η πρυτανεία του ΑΠΘ, με νεότερη ανακοίνωσή της χθες το βράδυ ζητά την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στον χώρο του πανεπιστημίου.

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Ποιοί σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Τέλος κατά τη διάρκεια έρευνας της αστυνομίας έξω από την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, επτά βόμβες μολότοφ, δέκα αντιασφυξιογόνες μάσκες και μικροποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα υλικά αυτά μεταφέρθηκαν εκεί από φοιτητές, οι οποίοι κατά τις εκτιμήσεις τους συμμετείχαν και στα επεισόδια.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προσήχθησαν από τις αρχές 313 άτομα, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψε κάτι εις βάρος τους.