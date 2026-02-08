Skoda Elroq 85: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό με τους 286 ίππους

Ξεχάστε την SKODA που ξέρετε. Η μάρκα τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει άλματα προόδου και όχι μόνο σχεδιαστικά. Ανάλογη πρόοδο έχει κάνει και στην ηλεκτροκίνηση με το Enyaq. Τώρα έρχεται το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό Skoda Elroq το οποίο ξεχωρίζει τόσο για την εντυπωσιακή του εμφάνιση όσο και για τις δυνατότητες του στον δρόμο. Το νέο μοντέλο της Skoda από την πρώτη ημέρα που παρουσιάστηκεμ κέρδισε το ενδιαφέρον όχι μόνο του κοινού αλλά και των ειδικών.

Βραβεύτηκε με το διάσημο βραβείο Red Dot για τον εξαιρετικό σχεδιασμό του. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως. Είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που εφαρμόζει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, η οποία χαρακτηρίζεται από στιβαρότητα, λειτουργικότητα αλλά και αυθεντικότητα. Το Elroq συνεχίζει την επιτυχία προηγούμενων μοντέλων της Skoda, κατακτώντας το 18ο βραβείο Red Dot στην ιστορία της μάρκας.

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid η οποία καθορίζει το μπροστινό μέρος του Elroq, είναι πρώτα από όλα το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face, το οποίο αντικαθιστά την κλασική μάσκα, φιλοξενώντας τους αισθητήρες και τις κάμερες που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας. Πάνω από αυτό υπάρχει η επιγραφή Skoda στο καπό, σε Unique Dark Chrome που αποτελεί άλλο ένα στοιχείο της νέας σχεδιαστικής γλώσσας.

Οι λεπτοί προβολείς επανερμηνεύουν την τυπική τετραπλή όψη των SUV της Skoda. Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, μια νέα φωτεινή λωρίδα συνδέει τους κύριους προβολείς LED. Οι κορυφαίες εκδόσεις όπως αυτή της δοκιμής μας, εξοπλίζονται με προβολείς LED Matrix.

Η σχεδίαση του πλαινού μέρους με την ήπια κλίση της οροφής προσδίδουν σε μια κουπέ σιλουέτα. Τα πίσω φωτιστικά σώματα ακολουθούν επίσης τις αρχές Modern Solid. Στο Elroq υπάρχει και τον νέο λογότυπο «Škoda» με γράμματα. Το εντοπίζουμε στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αμαξώματος και στην καμπίνα επιβατών στο τιμόνι.

Τα μαύρα πλαστικά που βρίσκονται περιμετρικά του αμαξώματος και οι ασημί ποδιές στους προφυλακτήρες, συνδυαστικά με τα 18,6 εκατοστά απόστασης από το έδαφος, σε προδιαθέτουν για κίνηση εκτός ασφάλτου. Το Elroq μοιράζεται την ίδια πλατφόρμα MEB με το Enyaq, το οποίο έγινε ένα από τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (EV) με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη πέρυσι. Το Elroq έχει μήκος στα 4,48 μ, πλάτος 1,88 μ. με ύψος 1,65 μ. και αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας (cd) μόλις 0,26.



Περνώντας στο εσωτερικό εντυπωσιάζεσαι με την υψηλή ποιότητα των υλικών του εσωτερικού αλλά και και με τον ευφυή σχεδιασμό του ταμπλό. Μπροστά μας είχαμε τον ψηφιακό πίνακα οργάνων ο οποίος είναι μικρός - 5,3 ίντσες - ο οποίος δίνει την απαραίτητη πληροφόρηση για την κίνηση του αυτοκινήτου και προαιρετικά πλαισιώνεται με Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η αιωρούμενη 13 άρα οθόνη αφής του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με λογισμικό 5.4. Σε αυτή συναντήσαμε και την ψηφιακή βοηθό Laura με τεχνητή νοημοσύνη η οποία συνομιλεί με οδηγό κια επιβάτες ανταποκρινόμενη στην φωνητική λειτουργία πολλών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η κεντρική οθόνη είναι γρήγορη σε απόκριση και υποστηρίζει συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν φυσικοί διακόπτες μέσω των οποίων έχεις πρόσβαση στον χειρισμό των προγραμμάτων οδήγησης, του κλιματισμού, των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης και του αυτόματου παρκαρίσματος.

Ασφάλεια που εμπνέει σιγουριά με την τελευταία έκδοση του Travel Assist Adaptive Lane Assist, Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Emergency Assist και Side Assist. Επιπλέον υπάρχει προηγμένο head up display το οποίο συνειδφέρει τα μέγισα στην ασφάλεια καθώς δεν χρειάζεται να πάρεις τα μάτια σουν από τον δρόμο.

Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματων ελιγμών στάθμευσης.μέσω της εφαρμογής MySkoda app στο smartphone σας.Στην κεντρική κομψή κονσόλα με τον αποθηκευτικό χώρο ακριβώς από κάτω της συναντάμε τον επιλογέα μετάδοσης κίνησης.

Συνολικά στην καμπίνα των επιβατών υπάρχουν 48 λίτρα αποθηκευτικών χώρων με τσέπες για τα smartphone στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων. Η ματιά μας επικεντρώθηκε στις κόκκινες ζώνες ασφαλείας και στα όμορφα καθίσματα επενδυμένα με δέρμα και ύφασμα που διαθέτουν θέρμανση, εξαερισμό αλλά και μασάζ.

Η ευρυχωρία του εσωτερικού καθορίζεται απλά με το μεταξόνιο των 2.765 mm το οποίο είναι ίδιο με αυτό του μεγαλύτερου Enyaq. Σε συνδυασμό με το επίπεδο πάτωμα,προσφέρει άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες με τους πίσω να έχουν «αέρα» για γόνατα και κεφάλια.

Ο χώρος αποκευών έχει διαθέσιμα 470 λίτρα, τιμή η οποία ανεβαίνει στα 1150 λίτρα με την ανδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Μια από τις Simply Clever λύσεις είναι το δίχτυ στο κάτω μέρος της εταζέρας όπου αποθηκεύεις το καλώδιο φόρτισης.

Στην «καρδιά» του ηλεκτρικού Skoda Elroq 85 της δοκιμής μας υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη ο οποίος έχει ααόδοση 286 ίππους και εντυπωσιακή ροπή 545 Nm . Το ηλκετρικό μοτέρ δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου μίας σχέσης.

Τα νούμερα των επιδόσεων είναι εξίσου εντυπωσιακά καθώς για τα 0-100 χλμ./ώρα απαιτούνται μόλις 6,6 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα. Οι τιμές επιτυγχάνονται στο Sport πρόγραμμα οδήγησης. Υπάρχει ακόμη το Individual πρόγραμμα με το οποίο εξατομικεύεις τις παραμέτρους του κινητήριου συστήματος,

Τέλος στο Eco πετυχαίνεις την μεγαλύτερη τιμή αυτονομίας η οποία ξεπερνά όπως είδαμε τα 550 χιλιόμετρα σε πραγματικές μεικτές συνθήκες. Εκπομπές CO2:0 γρ./χλμ 15,2 kWh/100 χλμ. μέση κατανάλκωση και αυτονομία που μπορεί να αγγίξει έως 581 χλμ. .Ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται με ενέργεια από μια μεγάλη μπαταρία των 82 kWh (77 kWh καθαρά).

Το Skoda Elroq είναι ένα αυτοκίνητο ευχάριστο στον δρόμο λόγω και της πισωκίνητης φύσης του. Το τιμόνι έχει κύκλο στροφής στα 9,3 μέτρα. και δείχνει καπως ελαφρύ αν και προσφέρει πολύ καλή πληροφόρηση. Το Elroq, ως ηλεκτρικό έχει ιδανικό κέντρο βάρους με την τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο με τις αναρτήσεις του με πολλαπλούς συνδέμους πίσω και την σκληρή ρύθμιση τους να διαχειρίζονται σωστά τις μειωμένες κλίσεις του αμαξώματος.

Όλα αυτά στον μέγιστο βαθμό στην επιλογή προγράμματος Sport.Τα ελαστικά με διάσταση 235/50 στον μπροστινό άξονα και 255/45 στον πίσω, στις 20άρες ζάντες προσφέρουν εντυπωσιακή πρόσφυση.

Το Elroq είναι ένα μοντέλο με εντυπωσιακή σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο σε υψηλές ταχύτητες με τους επιβάτες να κατεβαίνουν ξεκούραστοι μετά από απολύωρες διαδρομές. Στο τελευταίο συνεισφέρει και η προσεγμένη ηχομόνωση με τα διπλά κρύσταλλα στα μπροστινά παράθυρα και το ηχομονωτικό υλικό στις πόρτες και τους θόλους.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος σου επιτρέπει σε συνδυασμό με το στιβαρό πλαίσιο και τα προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά του αμαξώματος να βγείς εκτός ασφάλτου σε ομαλούς χωματόδρομους. Τα φρένα με την γνωστή αίσθηση λόγω της ανάκτησης ενέργειας ακολουθούν την ασφαλή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Το Skoda Elroq 85 υποστηρίζει φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC έως 175 kW. Γεμίζει την μπαταρία από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά. Διαθέτει στάνταρ ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW (AC), και για την πλήρη φόρτιση χρειάζονται 8 ώρες. Η φόρτιση της μπαταρίας γίνεται και με το σύστημα ανάκτησης της ενέργειας μέσω πέδησης.



Το νέο Skoda Elroq 85 είναι ένα ηλεκτρικό SUV που διαθέτει όλα τα προσόντα για να πρωταγωνιστήσει. Έχει στυλάτη εμφάνιση , άνετους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, επιδόσεις , ικανοποιητικότατη αυτονομία και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε 44.900 ευρώ,τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται 8ετής εγγύηση ή 160.000 χλμ. ειδικά για τη μπαταρία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ