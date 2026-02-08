Τραγωδία στον Έβρο: Εντοπίστηκαν δύο νεκροί μετανάστες

Προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι

Δύο μετανάστες, ηλικίας 30 έως 40 ετών, η υπηκοότητα των οποίων παραμένει άγνωστη, βρέθηκαν νεκροί τα ξημερώματα στην περιοχή του Διδυμοτείχου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο της πόλης, χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας ήταν ήδη νεκρός όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημάδια ζωής, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους γιατρούς, κατέληξε. 

Πληροφορίες από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι οι δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή, στην οποία επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το σημείο που βρέθηκαν. 

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι μετανάστες φέρονται να επιχείρησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο για να μπουν στη χώρα. Όμως η στάθμη του ποταμού αυτή την εποχή είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και τα νερά ορμητικά. 

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρχές, ενώ αναμένεται και νεκροψία – νεκροτομή που θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών. 
 

