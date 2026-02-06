Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της

Επέστρεψε στο σπίτι μετά από την πολυήμερη νοσηλειά της στην Εντατική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 10:59 Golf GTI EDITION 50: Η νέα έκδοση βάζει...«φωτιά» στην άσφαλτο
06.02.26 , 10:58 Νέα μέρα στην κινητή τηλεφωνία από τη Nova
06.02.26 , 10:42 Γιάννης Νιάρρος: Η ηλικία, η υποκριτική & ο γάμος με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου
06.02.26 , 10:19 Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
06.02.26 , 10:16 Eξαφάνιση Λόρας: «Στο check in έδειξε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της»
06.02.26 , 10:15 Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον φόρο
06.02.26 , 09:55 Τσιμτσιλή: Στιλάτη στο Κουρσεβέλ - Με γούνινο καπέλο και γαλότσες Chanel
06.02.26 , 09:54 Στο πειθαρχικό όργανο της Super League θα δώσει εξηγήσεις ο Ηλιόπουλος
06.02.26 , 09:53 ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος της Nestlé
06.02.26 , 09:44 Marseaux: Οι γονείς, η σχέση με την αδελφή της και η Eurovision
06.02.26 , 09:32 Γιώργος Μπόγρης: Το ύψος, το Instagram και η καλλονή σύντροφός του
06.02.26 , 09:25 Κατασκοπεία υπέρ Κίνας: Το λάθος που πρόδωσε τον σμήναρχο-κατάσκοπο
06.02.26 , 09:05 KGM Torres HEV: Αποκαλύπτουμε όλα τα μυστικά του - Τιμή στην Ελλάδα
06.02.26 , 09:03 Κλειτοριδεκτομή: Ο βάρβαρος σεξουαλικός «ευνουχισμός» της γυναίκας
06.02.26 , 08:54 Αντιγόνη Κουλουκάκου: Όσα είπε για τον πρώην σύζυγό της
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από την εκπομπή Πρωινό ΑΝΤ1 - Το ρεπορτάζ για τη Σία Κοσιώνη λίγο πριν βγει από το νοσοκομείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πρώτη ανάρτηση στα social media έκανε η Σία Κοσιώνη σήμερα του πρωί, μία μέρα μετά την επιστροφή της στο σπίτι της, ύστερα από την πολυήμερη νοσηλεία της στη ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου.

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ

Εξιτήριο πήρε χθες, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η παρουσιάστρια, η οποία νοσηλευόταν από τις 25 Ιανουαρίου. Είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκο και οι γιατροί έκριναν την εσπευσμένη μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Η ίδια με μία συγκινητική ανάρτηση θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της όλο αυτό το διάστημα.

Μάλιστα, μοιράστηκε και μία τρυφερή φωτογραφία έχοντας αγκαλιά τον γιο της και τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, μέσα από την κουζίνα του σπιτιού τους. 

Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της

Συγκινητική ήταν και η ζωγραφιά του γιου της, Δήμου, ο οποίος της είχε γράψει μία κάρτα όπου την καλωσόριζε και πάλι στο σπίτι τους!

Σία Κοσιώνη: Το μήνυμα του γιου της

«Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου.

«Υπεύθυνο» για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο «υποτίθεται» δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και την καρδιά. Γι αυτό, -μετά λόγου γνώσεως πια- θέλω να σας παροτρύνω να αφήσετε τα «υποτίθεται» στην άκρη και να συζητήσετε με τον γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετών. Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία. 

Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του που στάθηκαν δίπλα μου από τη πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία. Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη.

Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δε θα το ξεχάσω ποτέ.

Τέλος, να μην ξεχάσω το αγγελάκι που εκείνη τη νύχτα πετούσε σίγουρα κάπου κοντά μας πάνω από το κέντρο της Αθήνας.

Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sia Kosioni (@siakossioni)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top