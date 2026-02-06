Nova: Νέα μέρα στην κινητή τηλεφωνία με νέα προγράμματα συμβολαίου

Νέα προγράμματα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας από τη Nova
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
  • Ίδια τιμή για όλους: Όλα τα μέλη της οικογένειας απολαμβάνουν την ίδια τιμή, που γίνεται ακόμη καλύτερη συνδυάζοντας περισσότερες υπηρεσίες στη Nova.
  • Κανένα GB δεν πάει χαμένο: Με την υπηρεσία “Your Data”, τα δεδομένα που δεν καταναλώνονται μεταφέρονται στον επόμενο μήνα, για πάντα.
  • Πλήρης έλεγχος κόστους: Τέλος στις επιπλέον χρεώσεις, καθώς μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB η πρόσβαση στο internet διακόπτεται.

Η Nova παρουσιάζει τα νέα προγράμματα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών. Με έμφαση στην απλότητα, τον έλεγχο κόστους και την άριστη σχέση τιμής – απόδοσης, η Nova εισάγει μια καινούρια εμπειρία κινητής, που απλοποιεί τη χρέωση και ενισχύει την αξία για όλη την οικογένεια.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες για συνδεσιμότητα αυξάνονται διαρκώς και η χρήση δεδομένων και ομιλίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, τα νέα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας της Nova προσφέρουν περισσότερες παροχές, ανταγωνιστικές τιμές και κοινό όφελος για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Ειδικότερα, όλα τα μέλη του νοικοκυριού που ανήκουν στον ίδιο λογαριασμό απολαμβάνουν την ίδια τιμή, εφόσον επιλέξουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, χωρίς διαφοροποιήσεις και πολύπλοκες χρεώσεις. Παράλληλα, το κόστος μειώνεται περαιτέρω, με την επιλογή συνδυασμού περισσότερων υπηρεσιών της Nova, προσφέροντας έτσι ουσιαστικό όφελος σε οικογένειες και πολυμελή νοικοκυριά. Στη νέα αυτή εποχή συμμετέχουν όλα τα προγράμματα κινητής της Nova.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευελιξία χρήσης των δεδομένων από τον πελάτη, καθώς με τη νέα υπηρεσία “Your Data”, κανένα GB δεν πάει χαμένο! Τα δεδομένα που δεν καταναλώνονται μέσα στον μήνα χρήσης προστίθενται στους επόμενους μήνες, για πάντα, εξασφαλίζοντας ότι οι συνδρομητές της Nova παίρνουν ακριβώς αυτό που πληρώνουν.

Παράλληλα, οι συνδρομητές προστατεύονται από extra χρεώσεις για data, καθώς μετά την κατανάλωση των διαθέσιμων GB του προγράμματος, η πρόσβαση στο internet διακόπτεται. Έτσι, έχουν τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού τους, ακόμα και όταν καταναλωθούν τα διαθέσιμα GB του προγράμματός τους. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν την πλοήγησή τους στο internet, μπορούν να ενεργοποιήσουν πρόσθετο πακέτο δεδομένων μέσα από το Nova account.

Ταυτόχρονα, η Nova εμπλουτίζει τα προγράμματά της με ακόμα περισσότερα δεδομένα, προσφέροντας έως και απεριόριστα GB, ενώ οι συνδρομητές μπορούν να συνδυάσουν επιλογές που περιλαμβάνουν απεριόριστη ομιλία και SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών επικοινωνίας.

Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, δήλωσε: «Στη Nova ο πελάτης είναι πάντα στο επίκεντρο και τα προγράμματά μας σχεδιάζονται με βάση τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του. Με τα νέα προγράμματα συμβολαίου κινητής προσφέρουμε ίδια τιμή σε όλα τα μέλη του νοικοκυριού και ουσιαστικό όφελος για όλη την οικογένεια, ενώ δίνουμε τη δυνατότητα στους συνδρομητές να μεταφέρουν τα data που δεν χρησιμοποίησαν στον επόμενο μήνα, για πάντα, μέσα από το “Your Data”. Παράλληλα, ενισχύουμε τις ενσωματωμένες παροχές και αξιοποιούμε την ισχύ του 5G δικτύου μας, ώστε κάθε συνδρομητής να απολαμβάνει μια σύγχρονη, αξιόπιστη εμπειρία επικοινωνίας, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.nova.gr

 

