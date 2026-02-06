ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος της Nestlé

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), αποφάσισε την ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé, λόγω της πρόσφατης εξέλιξης/αλλαγής στη μεθοδολογία ανάλυσης της cereulide (κερεουλίδης) και της θέσπισης νέου ορίου ανίχνευσης από την Eυρωπαϊκή Υπηρεσία για Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA).

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής: NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53410346AD ημερομηνία λήξης 31/12/2027 S-26, GOLD 1 NLNWPB109-2 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53280346AB ημερομηνία λήξης 30/11/2027.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, οι παραπάνω παρτίδες είχαν αξιολογηθεί αρχικά και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την διάθεσή τους στην αγορά. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά, με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

«Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση. Οι αναφερόμενες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες, προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) συνέστησε να μειωθεί στο ήμισυ το επιτρεπόμενο όριο της τοξίνης κερεουλίδη που περιέχεται στα βρεφικά γάλατα, ωθώντας κάποιες γαλλικές εταιρείες να προχωρήσουν σε επιπλέον ανακλήσεις προϊόντων τους.

Η κερεουλίδη, μια τοξίνη που προκαλεί εμετό και διάρροια, εντοπίστηκε σε συστατικά τα οποία παρέχει κινέζικο εργοστάσιο σε μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Nestlé, η Danone και η Lactalis. Λόγω του εντοπισμού της τοξίνης αυτής σε βρεφικά γάλατα έχουν γίνει ανακλήσεις προϊόντων σε δεκάδες χώρες.