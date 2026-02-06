Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον φόρο

Ποιοι κλειδώνουν έκπτωση φόρου έως 4% και τι πρέπει να προσέξουν

06.02.26 , 10:15 Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον φόρο
Πηγή: Newpost.gr
Φορολογικές Δηλώσεις

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα βρουν και φέτος τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Πρόκειται κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα μπορούν είτε να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους είτε να την αφήσουν ως έχει, χωρίς καμία παρέμβαση.

Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσης, διασφαλίζοντας ότι ο φορολογούμενος δεν χάνει την ανώτατη έκπτωση φόρου 4%, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι. Το «αυτόματο» όμως δεν σημαίνει και «ανέλεγκτο», καθώς ένα λάθος μπορεί να κοστίσει ακριβά.

 

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΑΔΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
NEWPOST
