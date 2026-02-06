Ποιος είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που ελέγχεται για υπεξαίρεση

Για υπεξαίρεση ελέγχονται ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ και άλλα έξι άτομα / ΑΝΤ1

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει μπει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Γιάννης Παναγόπουλος / Φωτογραφία αρχείου Εurokinissi

Η έρευνα αφορά ενδείξεις για φερόμενη υπεξαίρεση σημαντικών χρηματικών ποσών που προέρχονταν από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια και τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικές δράσεις. Η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε σε δέσμευση των λογαριασμών τόσο του προέδρου της ΓΣΕΕ όσο και άλλων έξι ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ελεγχόμενους φέρεται να είναι και ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ.

Το θέμα σχολιάστηκε από το Πρωινό του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρει: «Το όνομά του, το έχω μάθει από το πρωί, μάλιστα δουλεύει και την κρατική τηλεόραση».

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Τάσος Τεργιάκης, συμπλήρωσε: «Δουλεύει στην κρατική τηλεόραση, έχει καθημερινή εκπομπή, έχει περάσει και από ιδιωτικά κανάλια, εννοείται ότι τον γνωρίζουμε όλοι γιατί είναι πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Πώς εμπλέκεται; Εμπλέκεται γιατί έχει υπάρξει εργαζόμενος στη ΓΣΕΕ, στο γραφείο Τύπου, και έχουν "κλειδωθεί" και οι δικοί του λογαριασμοί».

Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε ξανά τον λόγο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων: «Επειδή εγώ τον ξέρω, επειδή μένει και κοντά σε μένα και έχουμε πιει και δυο-τρεις φορές καφέ μαζί, είναι ένας καλός δημοσιογράφος. Δηλαδή και που τον άκουγα και στο ραδιόφωνο παλιά, είναι ένας καλός πραγματικά δημοσιογράφος, και χαμηλών τόνων και καλό παιδί. Τώρα, εάν "τα έχει πιάσει" τι να σου πω, δεν ξέρω. Μακάρι να μην τα έχει πιάσει. Εύχομαι να αποδειχθεί ότι είναι αθώοι (....)».

Σημειώνεται πως, τόσο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ όσο και τα άλλα έξι άτομα, ελέγχονται για δύο κακουργήματα:

υπεξαίρεση και

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Επί του παρόντος πάντως, ουδείς εξ αυτών είναι κατηγορούμενος, το θέμα μένει να διερευνηθεί από τον εισαγγελέα.

Γιάννης Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε - Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»

Σχετικά με την υπόθεση της έρευνας που διεξάγεται σε βάρος του για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα, με γραπτή δήλωση που εξέδωσε χθες, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ανέφερε:

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».