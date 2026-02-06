Ουγκάντα: 24χρονη influencer βρέθηκε στραγγαλισμένη στο διαμέρισμά της

Diana Skys: Το χρονικό της δολοφονίας της 24χρονης influencer από την Ουγκάντα/ φωτογραφίες instagram

Η Dianah Namulinde, 24χρονη influencer από την Ουγκάντα, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Diana Skys», βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, στις 4 Φεβρουαρίου.

Το άψυχο σώμα της βρήκαν οι φίλοι της που πήγαν στο διαμέρισμά της στην Καμπάλα, καθώς την επισκέφθηκαν να δουν τι συμβαίνει. Βρήκαν την πόρτα του διαμερίσματος της ανοιχτή, σύμφωνα με την Daily Monitor και την NBS Television. Η 24χρονη ζούσε μόνη της. Σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Καμπάλα δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν συλλέξει στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Owoyesigyire, τρεις ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί, εκ των οποίων δύο έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Η τηλεόραση NBS ανέφερε ότι ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι φύλακας ασφαλείας και στην κατοχή του βρέθηκαν αντικείμενα που πιθανόν έχουν κλαπεί.

Η Diana Skys είχε συνολικά σχεδόν 200.000 ακόλουθους σε Instagram και TikTok. Κοινοποιούσε περιεχόμενο lifestyle, μόδας και ομορφιάς, ενώ έκανε συχνά δημοσιεύσεις από πολυτελείς τοποθεσίες.

Η τελευταία της ανάρτηση έγινε στις 3 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν οι φίλοι της τη βρουν νεκρή. «Dianah σημαίνει τέλειο φως. Θεά της φωτιάς 😉άσε με να σε κάψω λίγο», έγραφε στη λεζάντα της τελευταίας της ανάρτησης.

Μετά την τραγική είδηση του θανάτου της, πολλοί από τους followers της έγραψαν κάτω από τις δημοσιεύσεις της μηνύματα "να αναπαυθεί η ψυχή της εν ειρήνη".