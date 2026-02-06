Ουγκάντα: 24χρονη influencer βρέθηκε στραγγαλισμένη στο διαμέρισμά της

Τη βρήκαν νεκρή οι φίλοι της- Τρεις ύποπτοι για τον θάνατό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 14:01 Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
06.02.26 , 13:54 Πέτρος Λαγούτης: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
06.02.26 , 13:32 Νικολέττα Ράλλη: Πένθος για την παρουσιάστρια - Πέθανε ο πατέρας της
06.02.26 , 13:16 MINI Countryman E: Με ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει τα 501 χιλιόμετρα
06.02.26 , 13:09 Επιστροφή χρημάτων ζητούν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη
06.02.26 , 13:00 Κοιμάστε αργά τη νύχτα; Έρευνα έδειξε τι σημαίνει αυτό για την υγεία σας
06.02.26 , 12:54 Άννα Στρατινάκη: Παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά
06.02.26 , 12:51 Άκης Πετρετζίκης: Ο σοβαρός τραυματισμός του στα γυρίσματα
06.02.26 , 12:44 Μαίρη Χατζηπαύλου: Η μοναξιά που βίωσε στα Miss Universe 2025
06.02.26 , 12:43 Παραδοσιακές φακές σούπα με σκορδόψωμο
06.02.26 , 12:12 Ουγκάντα: 24χρονη influencer βρέθηκε στραγγαλισμένη στο διαμέρισμά της
06.02.26 , 11:51 Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
06.02.26 , 11:28 Μαρία Μπεκατώρου: Επέστρεψε στον ΑΝΤ1 για χάρη της Ζέτας Μακρυπούλια
06.02.26 , 11:26 Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
06.02.26 , 10:59 Golf GTI EDITION 50: Η νέα έκδοση βάζει...«φωτιά» στην άσφαλτο
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Ποιος είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που ελέγχεται για υπεξαίρεση
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Diana Skys: Το χρονικό της δολοφονίας της 24χρονης influencer από την Ουγκάντα/ φωτογραφίες instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Dianah Namulinde, 24χρονη influencer από την Ουγκάντα, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Diana Skys», βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, στις 4 Φεβρουαρίου. 

Το άψυχο σώμα της βρήκαν οι φίλοι της που πήγαν στο διαμέρισμά της στην Καμπάλα, καθώς την επισκέφθηκαν να δουν τι συμβαίνει. Βρήκαν την πόρτα του διαμερίσματος της ανοιχτή, σύμφωνα με την Daily Monitor και την NBS Television. Η 24χρονη ζούσε μόνη της. Σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό. 

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Καμπάλα δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν συλλέξει στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων. 

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Owoyesigyire, τρεις ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί, εκ των οποίων δύο έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Η τηλεόραση NBS ανέφερε ότι ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι φύλακας ασφαλείας και στην κατοχή του βρέθηκαν αντικείμενα που πιθανόν έχουν κλαπεί. 

Η Diana Skys είχε συνολικά σχεδόν 200.000 ακόλουθους σε Instagram και TikTok. Κοινοποιούσε περιεχόμενο lifestyle, μόδας και ομορφιάς, ενώ έκανε συχνά δημοσιεύσεις από πολυτελείς τοποθεσίες. 

Η τελευταία της ανάρτηση έγινε στις 3 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν οι φίλοι της τη βρουν νεκρή«Dianah σημαίνει τέλειο φως. Θεά της φωτιάς 😉άσε με να σε κάψω λίγο», έγραφε στη λεζάντα της τελευταίας της ανάρτησης. 

Μετά την τραγική είδηση του θανάτου της, πολλοί από τους followers της έγραψαν κάτω από τις δημοσιεύσεις της μηνύματα "να αναπαυθεί η ψυχή της εν ειρήνη".

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
INFLUENCER
 |
ΝΕΚΡΗ
 |
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΣ
 |
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
 |
24ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top