Μαρία Μπεκατώρου: Επέστρεψε στον ΑΝΤ1 για χάρη της Ζέτας Μακρυπούλια

«Το YFSF είναι παιδί μου», εξομολογείται η παρουσιάστρια

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για το Moments, το οποίο θα παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια, όπως αποκαλύφθηκε πριν από λίγες μέρες μέσα από το trailer.

Μία από τις πρώτες καλεσμένες θα είναι η Μαρία Μπεκατώρου, την οποία συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς μετά το τέλος των γυρισμάτων του βραδινού show.

Μαρία Μπεκατώρου: Συγκινήθηκε αναφερόμενη στα νιάτα της και το Τηλεάστυ

Η Μαρία Μπεκατώρου καλεσμένη στο Moments

«Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ε, ναι, συγκινήθηκα, ήταν πάρα πολύ ωραία», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε για το πώς της φάνηκε η Ζέτα Μακρυπούλια στον νέο της ρόλο: «Εγώ τη Ζέτα τη βρίσκω πάντα καταπληκτική, είναι σπουδαία παρουσιάστρια».

Στη συνέχεια, δήλωσε χαρούμενη και γεμάτη που συνάντησε παλιούς συνεργάτες της. «Είδα τους ανθρώπους που δούλευα παλιά, ήτανε… ήτανε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Φεύγω πολύ γεμάτη», είπε.

Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είμαι έτοιμη να μιλήσω γι’αυτά»

Η ίδια κράτησε κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον και μίλησε για την επιστροφή του Your Face Sounds Familiar.

«Είναι, παιδί μου, ωραίο που θα ξαναγίνει και είναι ωραίο να γίνονται δουλειές. Είναι στην καρδιά μου και σίγουρα όποιον και να διαλέξουν να το κάνει, θα δώσει τη δική του προσωπικότητα, γιατί έτσι είναι στις δουλειές αυτές. Δίνουμε, βάζουμε τον εαυτό μας, την καρδιά μας και κάθε format παίρνει άλλη μορφή από τα πρόσωπα που το παρουσιάζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, θα το έχει πάντα στην καρδιά της, είτε είναι αυτή η παρουσιάστρια είτε όχι: «Εμένα είναι στην καρδιά μου και θα είναι πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου για την επιστροφή του YFSF

Η Μαρία Μπεκατώρου απέφυγε με ευγένεια να απαντήσει ποιο πρόσωπο θα θεωρούσε άξιο αντικαταστάτη της στο show μεταμφιέσεων: «Ακούστε τώρα. Το καταλαβαίνω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον τηλεοπτικά να μιλάμε για το Your Face, αλλά ειλικρινά θέλω να το ξεκαθαρίσω: το αγαπάω. Για μένα είναι ένας κύκλος που έχει κλείσει. Είμαι σε ένα άλλο κανάλι, θα γίνει σε ένα άλλο κανάλι και σέβομαι σίγουρα τους ανθρώπους που είναι στις θέσεις κλειδιά. Είμαι σίγουρη ότι θα διαλέξουν τον καλύτερο και τον πιο ταλαντούχο».

«Μα ζω το σήμερα. Το σήμερα είναι ιδανικό. Είναι καταπληκτικό, είμαι γεμάτη, είμαι ευτυχισμένη που κάνω αυτό το παιχνίδι που τόσο πολύ αγαπάει ο κόσμος και αυτό μόνο να είναι μου φτάνει. Έχω κάνει τόσα πολλά, δόξα τω Θεώ», τόνισε σε ερώτηση για το ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα μετά το The Chase.

Όσο για το αν έχει κάνει συζητήσεις για την επόμενη σεζόν, η παρουσιάστρια του Mega επανέλαβε: «Τώρα είμαστε καλά. Τώρα ζούμε το τώρα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

