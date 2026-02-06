Κοιμάστε αργά τη νύχτα; Έρευνα έδειξε τι σημαίνει αυτό για την υγεία σας

Είστε από εκείνους του ανθρώπους που έχουν τη συνήθεια να πηγαίνουν για ύπνο αργά το βράδυ; Νέα βρετανική έρευνα έδειξε ότι οι «νυχτερινοί τύποι» ίσως διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Το να πηγαίνεις αργά για ύπνο το βράδυ, όπως έδειξε μία πρόσφατη μελέτη στη Βρετανία, φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Συγκεκριμένα, βάσει της έρευνας που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Heart Association, όσοι αργούν να ξαπλώσουν το βράδυ παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Συνηθίζετε να πηγαίνετε αργά το βράδυ για ύπνο; Νέα βρετανική έρευνα έδειξε ότι οι «νυχτερινοί τύποι» διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η επιστήμη απαντά: Γιατί πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς

Όσον αφορά στη συγκεκριμένη μελέτη, οι επιστήμονες παρακολούθησαν τις συνήθειες ύπνου από πάνω από 320.000 άτομα και για διάστημα σχεδόν 14 ετών. Οι ερευνητές σύγκριναν εκείνους που είχαν την τάση να ξυπνούν νωρίς το πρωί, εκείνους που έπεφταν αργά το βράδυ για ύπνο και την ομάδα των συμμετεχόντων οι οποίοι βρίσκονταν στο ενδιάμεσο.

Τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα: Όσοι δηλώνουν ότι είναι «βραδινοί τύποι» διατρέχουν περίπου 16% μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο, από τους υπόλοιπους.

Παρόλα αυτά οι ειδικοί υγείας εξηγούν ότι γι' αυτό τον κίνδυνο δεν οφείλεται άμεσα η ώρα του ύπνου, αλλά ο τρόπος ζωής που συχνά συνοδεύει αυτή τη συνήθεια, δηλ. το αλκοόλ, το κάπνισμα κ.λπ. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, το 75% του επιπλέον κινδύνου εξηγείται από τις ανθυγιεινές συνήθειες που υιοθετεί ο καθένας.

Η έλλειψη άσκησης, η κακή ποιότητα ύπνου, το κάπνισμα και η μη ισορροπημένη διατροφή είναι οι κύριες αιτίες του κινδύνου, ενώ για τη μείωσή του οι επιστήμονες συστήνουν περίπου οκτώ ώρες ξεκούρασης ημερησίως και την υιοθέτηση μίας σωστής διατροφής.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν ολοκληρωμένο δείκτη καρδιαγγειακής υγείας, γνωστό ως Life’s Essential 8, ο οποίος λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το κάπνισμα, ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, η διατροφή, το σωματικό βάρος, τα επίπεδα σακχάρου, η χοληστερόλη και η αρτηριακή πίεση. Στους ανθρώπους που κοιμούνται αργά, ο δείκτης αυτός εμφανίζεται συνολικά χαμηλότερος.

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε ανάλογα με την ηλικία μας

Έρευνες έχουν αποκαλύψει τις ώρες ύπνου που χρειάζεται κάθε ηλικιακή ομάδα:

Νεογέννητα (0 έως 3 μηνών): 14-17 ώρες

Βρέφη (4 έως 11 μηνών): 12-15 ώρες

Νήπια που μπουσουλούν (1-2 ετών): 11-14 ώρες

Νηπιαγωγείο (3-5 ετών): 10-13 ώρες

Σχολείο (6-13 ετών): 9-11 ώρες

Έφηβοι (14-17 ετών): 8-10 ώρες

Νεαροί ενήλικοι (18-25 ετών): 7-9 ώρες

Ενήλικοι (26-64 ετών): 7-9 ώρες

Μεγαλύτεροι ενήλικοι (65+ ετών): 7-8 ώρες

Σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας.Επιπρόσθετα, οι περισσότερες ώρες ύπνου μπορεί να προκαλέσουν κατάθλιψη.

Ο οργανισμός National Sleep Foundation προειδοποιεί:

Νεαροί ενήλικοι (18-25 ετών): όχι κάτω από 6 ώρες ή πάνω από 11 ώρες

Ενήλικοι (26-64 ετών): όχι κάτω από 6 ώρες ή πάνω από 10 ώρες

Μεγαλύτεροι ενήλικοι (65+ ετών): όχι κάτω από 5 ώρες ή πάνω από 9 ώρες

Συμπερασματικά, ο ποιοτικός ύπνος προστατεύει την υγεία και