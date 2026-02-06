Ιωάννα Κοντοπούλου: «Για μένα το MasterChef ήταν μεγάλο κατόρθωμα»

Στο χθεσινό επεισόδιο, τα μέλη της κόκκινης ομάδας λιγόστεψαν, αφού η Ιωάννα αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια από το MasterChef 10.

Οι υποψήφιοι εκτέλεσαν συνταγή του Νίκου Θωμά, ο οποίος δεν έμεινε ευχαριστημένος από τα πιάτα τους. Παρ’ όλα αυτά, ο Γιώργος Κ. και ο Χρήστος κατάφεραν να διατηρήσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό μαγειρικής του Star.

Το πρωί της Παρασκευής 6/2, η Ιωάννα μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star για τη σύντομη διαδρομή της στο MasterChef.

«Είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πίσω στην οικογένειά μου, είμαι χαρούμενη. Είναι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο δύσκολο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Για έναν μη επαγγελματία είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο», είπε αρχικά και αποκάλυψε τι τη δυσκόλεψε στη δοκιμασία:

«Ήμουν αγχωμένη. Ας πούμε, εγώ πολλά από αυτά τα μηχανήματα δεν τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Δεν έχω δουλέψει σε επαγγελματική κουζίνα. Οπότε το Thermomix δεν το ήξερα, το vacuum δεν το ήξερα, πίστευα ότι θα εκραγεί. Δηλαδή λέω στα παιδιά: “Παιδιά, θα εκραγεί, δεν κάνει τίποτα, μόνο φουσκώνει”. Γενικά, ήταν όλα πολύ άγνωστα. Το ψάρι. Δεν έχω ξαναφιλετάρει στη ζωή μου. Δεν τρώω και ψάρι. Δηλαδή ήταν κι αυτό μια δυσκολία για μένα. Μου πήρε πολύ χρόνο», εξομολογήθηκε.

Η Ιωάννα Κοντοπούλου στην παρέα του Breakfast@Star

«Για μένα ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Το να πάω, να εκτεθώ κιόλας, γιατί υπάρχει και η έκθεση, έτσι; Εγώ τόσα χρόνια είμαι στα πανεπιστήμια, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον χώρο. Να εκτεθώ, να βγω, να παλέψω με επαγγελματίες, να κάνω κάτι καινούργιο - και φυσικά είναι το όνειρό μου. Βέβαια στη ζαχαροπλαστική, όχι τόσο στη μαγειρική», συμπλήρωσε για το γεγονός ότι τόλμησε να εκτεθεί δημόσια και να αναμετρηθεί με επαγγελματίες μάγειρες.

Η ίδια έχει αρχίσει πλέον να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό της και στις δυνατότητές της: «Πιστεύω πιο πολύ στον εαυτό μου τώρα. Γιατί πριν έλεγα “μήπως δεν μπορώ;”. Κάτι με κρατούσε πίσω. Αλλά τώρα, μέσα από αυτό, έχω πάρει πάρα πολύ θάρρος και πολλή ενέργεια και νομίζω ότι μπορώ να το καταφέρω. Είμαι ικανή να κάνω ό,τι θέλω», δήλωσε.

