Stars System: Οι ερωτικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου για το 2026

Το επεισόδιο του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένο στον έρωτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 16:19 Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος
06.02.26 , 16:18 Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής
06.02.26 , 16:01 Μανώλης Κονταρός: H εξομολόγηση για το ατύχημα & η δύναμη ψυχής του
06.02.26 , 15:52 Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Θα ήθελα να πάω στο J2US, αλλά δεν έχω πρόταση»
06.02.26 , 15:43 Πάνος Καλίδης: Δυναμικό comeback στη Θεσσαλονίκη με την Ηλιάννα Ζέρβα
06.02.26 , 15:34 Νέα Πέραμος: Τι φέρεται να κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου στις Αρχές
06.02.26 , 15:32 Νέα Πέραμος: Τη Δευτέρα 9/2 στη ΓΑΔΑ η μητέρα του 27χρονου
06.02.26 , 15:30 Χριστίνα Τσάφου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα
06.02.26 , 15:30 Volvo; Οι πωλήσεις στην Ελλάδα
06.02.26 , 15:19 Γιος δασκάλας γιόγκα: «Δεν μπορώ να βοηθήσω τη μητέρα μου, είναι ασθενής»
06.02.26 , 15:00 Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
06.02.26 , 14:58 Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την... έξοδο από το Καλημέρα Ελλάδα
06.02.26 , 14:58 Υπόθεση υπεξαίρεσης: Τα ποσά στους λογαριασμούς του δημοσιογράφου
06.02.26 , 14:57 Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα αντιφατικό Σαββατοκύριακο
06.02.26 , 14:37 Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για ναρκωτικά στα Λιόσια
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου το Stars System είναι αφιερωμένο στον έρωτα!

Λίγο πριν γιορτάσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις πιο αναλυτικές ερωτικές προβλέψεις για το 2026 και θα μας πει ποιοι θα είναι πιο τυχεροί στον έρωτα και στις σχέσεις αυτή τη χρονιά, ποια είναι τα πιο ευνοϊκά και πιο επικίνδυνα διαστήματα για την προσωπική μας ζωή, ποιοι θα έχουν αλλαγές, ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες, ποιοι θα δεσμευτούν και ποιοι θα επιστρέψουν σε παλιές αγάπες.

Stars System: Οι ερωτικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου για το 2026

  • Πότε ευνοείται το κάθε ζώδιο το 2026;
  • Ποια είναι τα πιο δύσκολα διαστήματα της νέας χρονιάς για την ερωτική μας ζωή;
  • Ποιοι θα ζήσουν έντονες στιγμές πάθους με νέους συντρόφους και ποιοι θα ρίξουν τίτλους τέλους σε σχέσεις που έχουν βαλτώσει;
  • Ποιοι θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ερωτευθούν, ποιοι θα κάνουν νέες και μοιραίες γνωριμίες και ποιοι θα κληθούν να πάρουν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον της σχέσης τους;
  • Ποιοι θα δουν την ερωτική τους ζωή να απογειώνεται, ποιοι θα κάνουν ξεκαθαρίσματα, ποιοι θα έχουν ουρανοκατέβατες αλλαγές και κεραυνοβόλους έρωτες και ποιοι μπορεί να έχουν επιστροφές συντρόφων από το παρελθόν;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 13:00 στο Star!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
STARS SYSTEM
 |
STARS SYSTEM TRAILER
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top