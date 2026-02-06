Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»

Η παιχνιδιάρικη πόζα στο Black Forest με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο

Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα τελευταία 10 χρόνια η Άννα Βίσση έχει κερδίσει το στοίχημα στη νυχτερινή Αθήνα, μετατρέποντας το Hotel Ερμού στο απόλυτο στέκι. Σε ένα διάλειμμα από τις χειμερινές της εμφανίσεις και την επαφή της με το κοινό, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ πραγματοποίησε μια απόδραση εκτός Ελλάδας

Άννα Βίσση για τη νέα της καλλιτεχνική στέγη: «O χώρος θα αλλάξει τελείως»

Μέσα από τα stories της στα social media, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της στη Γερμανία και συγκεκριμένα από το Baden-Baden και τη μαγευτική περιοχή του Black Forest, δείχνοντας μια πιο ανέμελη, παιδική πλευρά του εαυτού της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, η Άννα Βίσση ποζάρει δίπλα στο ποτάμι, με φόντο μια εντυπωσιακή λευκή γέφυρα και γυμνά χειμωνιάτικα δέντρα που δημιουργούν ένα σχεδόν παραμυθένιο σκηνικό. Ντυμένη με άνετο λευκό παντελόνι, μαύρο puffer jacket, σκούφο και γυαλιά ηλίου, αφήνει στην άκρη την καλλιτεχνική της περσόνα και στέκεται με τα χέρια ανοιχτά, σαν να «αγκαλιάζει» τη φύση. Το χαμόγελό της είναι αυθόρμητο, σχεδόν παιδικό, και η διάθεσή της μεταδοτική.

Άννα Βίσση: Γενέθλια επί σκηνής! Η έκπληξη της κόρης της με τα εγγόνια της

Οι ανέμελες πόζες της Άννας Βίσση στο Baden-Baden

Οι ανέμελες πόζες της Άννας Βίσση στο Baden-Baden

Οι ανέμελες πόζες της Άννας Βίσση στο Baden-Baden

Χωρίς επιτηδευμένες πόζες και υπερβολές, αλλά με εκείνη τη φυσικότητα που τη χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες, η Άννα Βίσση αποδεικνύει πως η λάμψη της δεν περιορίζεται στο stage. Ακόμη και μακριά από τα φώτα, παραμένει το ίδιο γοητευτική - ίσως και περισσότερο.

Το ταξίδι της έρχεται σε μια περίοδο όπου η ίδια βρίσκεται σε δημιουργική φόρμα. Πρόσφατα, σε συνέντευξή της είχε δηλώσει πως «όσο μεγαλώνω, νιώθω πιο ελεύθερη από ποτέ», τονίζοντας ότι πλέον επιλέγει να κάνει μόνο ό,τι της δίνει χαρά. Η στάση ζωής της αντικατοπτρίζεται και στις εικόνες από τη Γερμανία: μια γυναίκα που έχει γράψει ιστορία στη μουσική σκηνή, αλλά συνεχίζει να ζει με ενθουσιασμό την κάθε στιγμή.

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της και τις sold out συναυλίες που επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη δυναμική της, η μικρή αυτή παύση στη φύση μοιάζει να είναι το ιδανικό «reset». Η Άννα Βίσση δεν σταματά να εξελίσσεται, να εκπλήσσει και -κυρίως- να εμπνέει.

Γιατί τελικά, το μεγαλύτερο της ατού δεν είναι μόνο η εκπληκτική φωνή της, αλλά η αλήθεια που κουβαλά. Και αυτή, δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο.

 

 

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
