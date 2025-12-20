Άννα Βίσση: Γενέθλια επί σκηνής! Η έκπληξη της κόρης της με τα εγγόνια της

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την «απόλυτη». Η Άννα Βίσση έχει σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου τα γενέθλιά της. Μάλιστα, το βράδυ της Παρασκευής τραγουδούσε στο Hotel Εrmou και δέχθηκε επί σκηνής την πιο όμορφη έκπληξη από την κόρη της Σοφία Καρβέλα και τα δυο της εγγόνια!

Πιο συγκεκριμένα, η κόρη της κορυφαίας σταρ, Σοφία Καρβέλα ανέβηκε στη σκηνή με τα αγόρια Νίκο και Νέστορα με μια εντυπωσιακά μεγάλη τούρτα γεμάτη τριαντάφυλλα για να ευχηθούν στην Άννα Βίσση για τα γενέθλιά της.

Η Σοφία Καρβέλα και η Άννα Βίσση αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα και όλοι οι θαμώνες ευχήθηκαν στην δημοφιλή τραγουδίστρια για τα γενέθλιά της.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Άννα Βίσση έγραψε στα Instagram Stories της: «Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα «αναπόφευκτα» γενέθλια μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε».

Άννα Βίσση: Θα ήθελα μετά την κόρη μου να είχα κάνει άλλο ένα παιδί, το έχω μετανιώσει

Πρόσφατα η Άννα Βίσση βρέθηκε σε βραδινή εκδήλωση και έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών. Εκεί αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας της, ενώ παραδέχτηκε, ότι έχει μετανιώσει που μετά τη γέννηση της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, δεν έκανε άλλο παιδί.

«Το μυστικό της επιτυχίας μου είναι ότι έγινα μητέρα νωρίς στη ζωή μου. Να σας πω και κάτι πάνω σε αυτό; Θα ήθελα πάρα πολύ τότε, αφού γέννησα τη Σοφία, να μπορούσα να της δώσω ένα αδελφάκι. Ακούγεται μελό, το ξέρω, αλλά το έχω μετανιώσει. Δεν γυρίζει πίσω πια», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα εγγόνια της, η τραγουδίστρια είπε: «Αφιερώνω τα τραγούδια στα εγγόνια μου, γιατί ευτυχώς… τους αρέσω. Αυτά είναι γεννημένα στην Αμερική και μέσα στη ραπ, οπότε όταν τους αρέσει κάτι δικό μου, χαίρομαι».

Άννα Βίσση: Στη Νέα Υόρκη και σε αγώνα NBA μαζί με τα εγγόνια της

Κλείνοντας, η Άννα Βίσση ανέφερε ότι, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια στη σκηνή, νιώθει άγχος πριν από τις συναυλίες, καθώς της αρέσει να κερδίζει το κοινό της κάθε φορά: «Υπάρχει ακόμα το άγχος μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ωραίο άγχος. Μου αρέσει να μην ξέρω τι κόσμο έχω από κάτω και να τους κερδίζω».

Η Άννα Βίσση είναι μία από τις πιο γνωστές και επιδραστικές τραγουδίστριες της Ελλάδας με καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες. Γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1957 στην Κύπρο και θεωρείται «σταρ» της ελληνικής και κυπριακής μουσικής σκηνής, με πολλές επιτυχίες, συνεργασίες και συμμετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως η Eurovision.