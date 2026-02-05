Aνάσα για τους τόκους σε χιλιάδες δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη

Πιο ελαφρύ γίνεται το βάρος εξόφλησης δανείων, από 350.000 υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε ότι για όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, οι τόκοι των δανείων θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Η Μαρία Παππά εξήγησε στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πόσο μειώνονται οι δόσεις σε αυτά τα δάνεια.



Δραστική μείωση δόσεων για περίπου 350.000 δανειολήπτες

Όπως ανέφερε σχετικά με την ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που δίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου, ο Χριστόδουλος Καραθανάσης. η δόση από 850 ευρώ πάει στα 427 ευρώ!

«Δεν ήταν βιώσιμο αυτό όταν είναι ένας άνθρωπος μονόμισθος με τρία τέκνα και με μια μοναδική κατοικία. Καταλαβαίνεται ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό» δήλωσε ο δανειολήπτης στο Star.

Τι αποφάσισε ο Άρειος Πάγος

Σύμφωνα με την απόφαση, οι τόκοι για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας καταβολής και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Για παράδειγμα σε οφειλή 200.000 ευρώ η δόση από 402 ευρώ πηγαίνει στα 125 ευρώ.

Η σύγκριση της δόσης δανείου πριν και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

«Σήμερα η δικαιοσύνη στάθηκε δίπλα στους δανειολήπτες και ερμήνευσε τον νόμο σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη. Αυτός δεν ήταν ένας νόμος για να παράγονται επιτοκιακές επιβαρύνσεις τραπεζικές. Ήταν για να μπορέσει ο δανειολήπτης να ρυθμίσει τα χρέη του και να σώσει την κατοικία του» δήλωσε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα στο Star.

Aπόφαση – σταθμός για τα «κόκκινα δάνεια»

Το θέμα έφθασε στον Άρειο Πάγο έπειτα από παραπομπή του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, καθώς υπήρχε διαφορετική ερμηνεία από δικαστήριο σε δικαστήριο.

Πολίτες σχολίασαν στην κάμερα του Star:

-«Πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τους περισσότερους. Πιστεύω να την επωφεληθούν αυτοί που πραγματικά την έχουν ανάγκη και όχι οι μπαταχτσήδες»

-«Γενικά είναι ένα θετικό μήνυμα ειδικά για εμάς τους νέους».

-«Μέχρι σήμερα έχω διαπιστώσει ότι καμία απόφαση δεν είναι υπέρ της κοινωνίας».

Ti λέει το Υπουργείο Οικονομικών για τις κρατικές εγγυήσεις στα τιτλοποιημένα δάνεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της συγκεκριμένης ερμηνείας ψήφισαν 35 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ενώ 12 διατύπωσαν αντίθετη άποψη. Η απόφαση εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ζημιά στα τιτλοποιημένα δάνεια κοντά στο 1 δισ, συμπαρασύροντας τις κρατικές εγγυήσεις.



«Ακόμα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα για την απόφαση του δικαστηρίου. Περιμένουμε να καθαρογράφει. Μόλις αυτό γίνει και μας κοινοποιηθεί τότε θα ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης. Αυτονοήτως, η όποια απόφαση του δικαστηρίου είναι απολύτως σεβαστή» σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών.

