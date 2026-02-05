Aνάσα για τους τόκους σε χιλιάδες δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη

Τόκους μόνο στη μηνιαία δόση αποφάσισε ο Άρειος Πάγος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 23:10 Eurovision 2026: Akylas, Good Job Nicky και Evangelia τα... σπάνε παρέα!
05.02.26 , 22:44 Oδηγός κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία Οδό και προκάλεσε τροχαίο
05.02.26 , 22:35 Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»
05.02.26 , 22:25 MasterChef: Δοκιμασία αντιγραφής με την υπογραφή του Νίκου Θωμά
05.02.26 , 22:24 Κρήτη: Άγρια Επίθεση Ανηλίκων Σε Δύο Άνδρες
05.02.26 , 22:23 Επιχειρηματίας Κατηγορείται Για Απάτη Σε Βάρος Οδηγών Ταξί
05.02.26 , 22:21 Δασκάλα Γιόγκα: Νέο Βίντεο Ντοκουμέντο Από Εμπρησμό
05.02.26 , 22:10 Κλήρωση Tζόκερ 5/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
05.02.26 , 22:10 Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
05.02.26 , 22:10 MasterChef: Ποιον έβγαλε ως 3ο υποψήφιο προς αποχώρηση η κόκκινη μπριγάδα;
05.02.26 , 22:06 Aνάσα για τους τόκους σε χιλιάδες δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη
05.02.26 , 21:54 Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα
05.02.26 , 21:40 MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;
05.02.26 , 21:21 Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
05.02.26 , 21:21 Η Kosmocar και ο... Παπακαλιάτης
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
MasterChef: «Δε μου αξίζει... » - Τα κλάματα και η αποχώρηση
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πιο ελαφρύ γίνεται το βάρος εξόφλησης δανείων, από 350.000 υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε ότι για όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, οι τόκοι των δανείων θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής. 

Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τα «κόκκινα» δάνεια 

Η Μαρία Παππά εξήγησε στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πόσο μειώνονται οι δόσεις σε αυτά τα δάνεια.


Δραστική μείωση δόσεων για περίπου 350.000 δανειολήπτες

Όπως ανέφερε σχετικά με την ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που δίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου, ο Χριστόδουλος Καραθανάσης. η δόση από 850 ευρώ πάει στα 427 ευρώ! 

«Δεν ήταν βιώσιμο αυτό όταν είναι ένας άνθρωπος μονόμισθος με τρία τέκνα και με μια μοναδική κατοικία. Καταλαβαίνεται ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό» δήλωσε ο δανειολήπτης στο Star.  

Τι αποφάσισε ο Άρειος Πάγος  

Σύμφωνα με την απόφαση, οι τόκοι για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας καταβολής και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής.  Για παράδειγμα σε οφειλή 200.000 ευρώ η δόση από 402 ευρώ πηγαίνει στα 125 ευρώ.

Η σύγκριση της δόσης δανείου πριν και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου  

Η σύγκριση της δόσης δανείου πριν και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου 

«Σήμερα η δικαιοσύνη στάθηκε δίπλα στους δανειολήπτες και ερμήνευσε τον νόμο σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη. Αυτός δεν ήταν ένας νόμος για να παράγονται επιτοκιακές επιβαρύνσεις τραπεζικές. Ήταν για να μπορέσει ο δανειολήπτης να ρυθμίσει τα χρέη του και να σώσει την κατοικία του» δήλωσε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα στο Star.   

Άρειος Πάγος: 4 εισηγητές για την υπόθεση των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Aπόφαση – σταθμός για τα «κόκκινα δάνεια»  

Το θέμα έφθασε στον Άρειο Πάγο έπειτα από παραπομπή του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, καθώς υπήρχε διαφορετική ερμηνεία από δικαστήριο σε δικαστήριο. 

Πολίτες σχολίασαν στην κάμερα του Star:     

-«Πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τους περισσότερους. Πιστεύω να την επωφεληθούν αυτοί που πραγματικά την έχουν ανάγκη και όχι οι μπαταχτσήδες» 

-«Γενικά είναι ένα θετικό μήνυμα ειδικά για εμάς τους νέους». 

-«Μέχρι σήμερα έχω διαπιστώσει ότι καμία απόφαση δεν είναι υπέρ της κοινωνίας». 

Ti  λέει το Υπουργείο Οικονομικών για τις κρατικές εγγυήσεις στα τιτλοποιημένα δάνεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της συγκεκριμένης ερμηνείας ψήφισαν 35 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ενώ 12 διατύπωσαν αντίθετη άποψη. Η απόφαση εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ζημιά στα τιτλοποιημένα δάνεια κοντά στο 1 δισ, συμπαρασύροντας τις κρατικές εγγυήσεις. 
 
«Ακόμα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα για την απόφαση του δικαστηρίου. Περιμένουμε να καθαρογράφει. Μόλις αυτό γίνει και μας κοινοποιηθεί τότε θα ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης. Αυτονοήτως, η όποια απόφαση του δικαστηρίου είναι απολύτως σεβαστή» σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών.    
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
 |
ΔΑΝΕΙΑ
 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ
 |
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top