Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τα «κόκκινα» δάνεια

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Άρειου Πάγου την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, καθώς καλείται να δώσει οριστική λύση σε ένα ζήτημα με έντονες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις: τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν πλήρως τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγησή του προς την Ολομέλεια αναμένεται να υιοθετήσει ερμηνεία ευνοϊκή για τους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα, προτείνει οι τόκοι των μη εξυπηρετούμενων δανείων να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

