Θ. Ρουσόπουλος: «Η Ελλάδα έχει δείξει δυναμισμό και υπευθυνότητα»

Η Ευρώπη και οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπογραμμίστηκε η στάση της Ελλάδας και ο κίνδυνος των επιπτώσεων του πολέμου.

«Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έδειξαν τη δυναμική τους στην Κύπρο. Η Ελλάδα είχε ήδη δείξει τον δυναμισμό ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Δίνουμε στίγμα σοβαρότητας, υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας. Όποιος δεν είναι αποφασιστικός σε τέτοια θέματα, μόνο να χάσει έχει» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Ντόρα Μπακογιάννη: «Εάν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση στον Λίβανο, δε βλέπω σύντομα τέλος του πολέμου»

Η Ντόρα Μπακογιάννη, αναλύοντας την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην περιοχή και τη στάση της χώρας μας, εκτίμησε για την έκβαση του πολέμου:

«Εάν δεν ξεκαθαρίσει επαρκώς η κατάσταση στον Λίβανο, εγώ τέλος του πολέμου σύντομα δεν βλέπω».

Δημήτρης Καιρίδης: «Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση της ασφάλειας»

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτέλεσε η σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε περιόδους κρίσεων.

«Είμαστε μια φωτεινή εξαίρεση, η Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικής σταθερότητας. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση της ασφάλειας και προϋπόθεση για να συνεχιστεί η ανάταξη της πατρίδας μας» επισήμανε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.

