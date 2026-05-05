Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τα μέτωπα να πολλαπλασιάζονται από τα Στενά του Ορμούζ έως τα σύνορα του Λιβάνου. Οι εύθραυστες ισορροπίες δοκιμάζονται καθημερινά, ενώ οι συγκρούσεις στο πεδίο αποκτούν όλο και πιο έντονα χαρακτηριστικά πολεμικής αναμέτρησης.

«Ώρα μηδέν» στον Περσικό

Στα Στενά του Ορμούζ, η ένταση έχει επανέλθει δυναμικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι ιρανικά ταχύπλοα έχουν βυθιστεί, ενώ επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντείνουν το κλίμα αστάθειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κατάσταση «μικρό πόλεμο», προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε επίθεση κατά αμερικανικών πλοίων θα απαντηθεί με συντριπτική ισχύ. Στο ίδιο μήκος κύματος, αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να κλιμακώσει περαιτέρω αν απειληθούν συμφέροντά της στην περιοχή.

Σκληρή απάντηση από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του Ιράν, οι τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα. Στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης κάνουν λόγο για «ήττα» των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι κάθε εχθρική δύναμη που θα επιχειρήσει να κινηθεί στην περιοχή θα δεχθεί άμεση απάντηση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επιχειρεί να αντιστρέψει το αφήγημα, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική στρατηγική ως αδιέξοδη, ενώ δηλώνει έτοιμη να απαντήσει σε κάθε επίπεδο.

Στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ

Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων βρίσκεται το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, από το οποίο απογειώνονται συνεχώς μαχητικά αεροσκάφη τύπου F/A-18 Super Hornet. Οι αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούν να επιβάλουν ασφυκτικό έλεγχο στην περιοχή, ενισχύοντας την παρουσία τους στον Περσικό Κόλπο.

Ανησυχία για τα εμπορικά πλοία

Η ένταση έχει άμεσο αντίκτυπο και στη ναυσιπλοΐα. Καπετάνιοι εμπορικών πλοίων κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και επιδεινούμενες συνθήκες ασφαλείας, με τα πληρώματα να βρίσκονται σε καθεστώς έντονης πίεσης.

«Ματωμένη» εκεχειρία στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, στον Λίβανο, η εκεχειρία φαίνεται να υφίσταται μόνο τυπικά. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες.

Ισραηλινά drones πραγματοποιούν στοχευμένες επιθέσεις κατά ενόπλων της Χεζμπολάχ, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε συνεχή, χαμηλής έντασης πόλεμο. Η «χειρουργική» ακρίβεια των χτυπημάτων δεν αποτρέπει την αιματοχυσία, ενώ η συμφωνία εκεχειρίας δοκιμάζεται καθημερινά στο πεδίο.

Διεθνής ανησυχία

Παρά την προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να περιορίσει την ένταση σε «μεμονωμένα επεισόδια», η πραγματικότητα δείχνει μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Οι αγορές παρακολουθούν με νευρικότητα, ενώ οι διπλωματικές πρωτοβουλίες δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει καρπούς.

Το γεωπολιτικό σκηνικό θυμίζει πλέον μια σκακιέρα σε πλήρη ανατροπή, με τις επόμενες κινήσεις να θεωρούνται κρίσιμες για την αποφυγή γενικευμένης σύγκρουσης.

