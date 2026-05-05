Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία μέσω…  ΗΑΕ: «Έχουμε σκληρό πετσί»

Αλλά μπορεί να λυθεί η διαφορά αν έχει την πολιτική βούληση η Άγκυρα

Το μήνυμα Δένδια στην Τουρκία μέσω ΗΑΕ (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προειδοποίησε την Τουρκία για την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας, προτείνοντας λύση στις ελληνοτουρκικές διαφορές με πολιτική βούληση.
  • Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει 95 χρόνια παρουσίας, με κορύφωση τους εορτασμούς μέσω airshow στο Φλοίσβο.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη ανάγκη την Τουρκία, ασκώντας κριτική για την ένταξη Ελλάδας και Κύπρου στην ΕΕ.
  • Η Ελλάδα προχωρά στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με την απόκτηση ιταλικών φρεγατών και αναβάθμιση υφιστάμενων.
  • Οι εξελίξεις αυτές συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή.

Μήνυμα με διπλή ανάγνωση προς την Άγκυρα έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι υπάρχει «ολόκληρη λεωφόρος» για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση από την Τουρκία. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε με αιχμηρό τρόπο ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα.

«Η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα και με αμοιβαία οφέλη», σημείωσε, για να προσθέσει με νόημα: «Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί», επικαλούμενος όμως φράση του ηγέτη των ΗΑΕ Mohamed bin Zayed.   

95 χρόνια Πολεμική Αεροπορία

Το μήνυμα Δένδια έρχεται σε μια περίοδο όπου η Πολεμική Αεροπορία συμπληρώνει 95 χρόνια δυναμικής παρουσίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και στην αποτροπή στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή.

Οι εορτασμοί κορυφώνονται την Κυριακή με ένα εντυπωσιακό airshow στο Φλοίσβος, όπου ελληνικά και ξένα αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδείξεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Μήνυμα Ερντογάν προς την Ευρώπη

Από την πλευρά της Τουρκίας, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε τη ρητορική περί στρατηγικής σημασίας της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη ανάγκη την Τουρκία απ’ ό,τι το αντίστροφο.

Ερντογάν: Η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία

Παράλληλα, άσκησε κριτική για την ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέοντάς την με το Κυπριακό.

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδυναμώνει την Τουρκία

Ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού

Την ίδια ώρα, προχωρούν οι διαδικασίες για την ενίσχυση του Πολεμικό Ναυτικoύ, με την αρμόδια επιτροπή της Βουλής να δίνει το «πράσινο φως» για την απόκτηση δύο συν δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Bergamini, καθώς και για την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών τύπου MEKO.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή.
 

