Μέρισμα αυξημένο κατά 21% θα διανείμει στους μετόχους της για το 2025, η Optima Bank, όπως αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 5/5.

Ενισχυμένη θα είναι και φέτος η ανταμοιβή των μετόχων της Optima Bank, οι οποίοι θα λάβουν μέρισμα ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα για τη χρήση 2025 - που αντιστοιχεί στο 30% των καθαρών κερδών - επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της Optima Bank, για δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

«Η αύξηση της κερδοφορίας και του μερίσματος κατά 21% για 3η χρονιά αντικατοπτρίζει την ισχυρή απόδοση της Optima Bank και τη δέσμευσή μας να επιστρέφουμε αξία στους μετόχους μας. Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε δυναμικά με έμφαση στους πελάτες μας την ποιότητα των υπηρεσιών και τη βιώσιμη κερδοφορία θέτοντας στέρεες βάσεις για το μέλλον της τράπεζας», τόνισε ο Δημήτρης Κυπαρίσσης, διευθύνων σύμβουλος της Optima Bank.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, αναδείχθηκε η στρατηγικής σημασίας πρόταση εξαγοράς της Euroxx, η οποία θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των παρεχόμενων επενδυτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών της Optima Bank.

Με τη σειρά του, ο Γιώργος Τανισκίδης, πρόεδρος της Optima Bank ανέφερε τα εξής: «Τα αποτελέσματα, η διανομή μερίσματος αυξημένου σε σχέση με πέρσι που φέτος διαμορφώνεται στο 0,23 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και η προτεινόμενη εξαγορά της Euroxx, αποτυπώνουν την συλλογική προσπάθεια όλων των ανθρώπων μας αλλά και τη δυναμική πορεία της τράπεζας, εδραιώνοντας την ως τράπεζα αναφοράς».

Τη Γενική Συνέλευση της Optima Bank - με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου - παρακολούθησαν και φοιτητές από ελληνικά Πανεπιστήμια.