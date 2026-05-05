Πιθανή επίσκεψη στην Αθήνα μέσα στον Ιούλιο εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, Τραμπ, Ρούμπιο και Χέγκσεθ ενδέχεται να επισκεφθούν την ελληνική πρωτεύουσα πριν μεταβούν στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που προγραμματίζεται στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου ήδη από τον Φεβρουάριο, κάνοντας λόγο για μια «ιδιαίτερα τιμητική στιγμή» για τη χώρα.

Γεωπολιτικό αποτύπωμα

Η ενδεχόμενη επίσκεψη αποκτά αυξημένη σημασία, καθώς εντάσσεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα φαίνεται να λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός πριν από την παρουσία της αμερικανικής ηγεσίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Παράλληλα, η συγκυρία συνδέεται με τον εορτασμό των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, προσδίδοντας έναν επιπλέον συμβολισμό στην πιθανή επίσκεψη.

Στην ατζέντα των επαφών εκτιμάται ότι θα βρεθούν ζητήματα που αφορούν την αμυντική συνεργασία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και στρατηγικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

