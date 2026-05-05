Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία στη Marfin, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και φορτισμένη. Στις 5 Μαΐου 2010, μια εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, ανάμεσά τους και την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος. Το γεγονός αυτό συγκλόνισε βαθιά την ελληνική κοινωνία και εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από εκείνη τη μέρα, πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες εξέφρασαν τη θλίψη και τον σεβασμό τους.

Ανάμεσα σε αυτούς βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, η οποία εμφανώς συγκινημένη στάθηκε στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της. Με λίγα λόγια, αλλά με έντονη συναισθηματική φόρτιση, εξέφρασε την πίστη της ότι κάποια στιγμή η υπόθεση θα διαλευκανθεί. «Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω» ανέφερε η μητέρα της.

Η παρουσία της στο μνημείο και η λιτή της δήλωση ανέδειξαν το βάρος της απώλειας που κουβαλούν οι οικογένειες των θυμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Παρά το πέρασμα του χρόνου, ο πόνος παραμένει έντονος, ενώ η ανάγκη για δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι ζωντανή.

Για πολλούς, το γεγονός ότι η υπόθεση δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί κρατά ανοιχτή την πληγή. Η επέτειος αυτή λειτουργεί ως στιγμή συλλογικής μνήμης και περισυλλογής.