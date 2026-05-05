Marfin: Συγκινεί η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου 16 χρόνια μετά

«Πιστεύω ότι το έγκλημα θα διαλευκανθεί»

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
16 χρόνια από την τραγωδία της Marfin / OPEN
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία στη Marfin, όπου τρεις εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένης της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, έχασαν τη ζωή τους σε εμπρηστική επίθεση.
  • Η μητέρα της Αγγελικής, συγκινημένη, επισκέφθηκε το σημείο της τραγωδίας και εξέφρασε την πίστη της ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί.
  • Πολίτες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων, αφήνοντας λουλούδια και εκφράζοντας τη θλίψη τους.
  • Η ανάγκη για δικαιοσύνη παραμένει ζωντανή, καθώς η υπόθεση δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί.
  • Η επέτειος λειτουργεί ως στιγμή συλλογικής μνήμης και περισυλλογής για την ελληνική κοινωνία.

Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία στη Marfin, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και φορτισμένη. Στις 5 Μαΐου 2010, μια εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, ανάμεσά τους και την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος. Το γεγονός αυτό συγκλόνισε βαθιά την ελληνική κοινωνία και εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.

16 χρόνια από την τραγωδία της Marfin

Λουλούδια για τα 16 χρόνια από την τραγωδία της Marfin / Eurokiniss (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από εκείνη τη μέρα, πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες εξέφρασαν τη θλίψη και τον σεβασμό τους.

15 χρόνια από την τραγωδία της Marfin: «Είπα ή θα σωθώ ή δε θα έχω ανάσα»

Ανάμεσα σε αυτούς βρέθηκε και η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, η οποία εμφανώς συγκινημένη στάθηκε στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της. Με λίγα λόγια, αλλά με έντονη συναισθηματική φόρτιση, εξέφρασε την πίστη της ότι κάποια στιγμή η υπόθεση θα διαλευκανθεί. «Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω» ανέφερε η μητέρα της.

Η Μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου συγκίνησε 16 χρόνια μετά

Συγκίνηση στη μαύρη επέτειο της τραγωδίας της Marfin / Eurokiniss (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Η παρουσία της στο μνημείο και η λιτή της δήλωση ανέδειξαν το βάρος της απώλειας που κουβαλούν οι οικογένειες των θυμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Παρά το πέρασμα του χρόνου, ο πόνος παραμένει έντονος, ενώ η ανάγκη για δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι ζωντανή.

Για πολλούς, το γεγονός ότι η υπόθεση δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί κρατά ανοιχτή την πληγή. Η επέτειος αυτή λειτουργεί ως στιγμή συλλογικής μνήμης και περισυλλογής. 

