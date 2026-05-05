Τα instastories του Δημήτρη Αλεξάνδρου από το σπίτι του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γίνεται ολοένα και πιο εξωστρεφής αναφορικά με τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου.

Αυτές τις μέρες έχει τον γιο του Πάρη στην Αθήνα και όπως συνηθίζει, του έχει και σήμερα μία έκπληξη.

O Πάρης στο μπαλκόνι του σπτιου του μπαμπά του/ instagram

To τραμπολίνο που πήρε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον γιο του/ Instagram

Αφού τον πήγε στο σχολείο λοιπόν, συναρμολόγησε το τραμπολίνο που του είχε πάρει για το σπίτι. Αρχικά, το παρουσίασε στους ακολούθους του στο Instagram και σε επόμενο βίντεο, δημοσίευσε τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, να χοροπηδά μέσα σ’ αυτό.

Η Ρία Ελληνίδου χοροπηδά στο τραμπολίνο του Πάρη/ instagram

«Για τον Πάρη το πήρα, άλλος μπήκε μέσα!!!», έγραψε.

Η επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε μετά από ένα βίντεο που ανέβηκε κατά λάθος από το ταξίδι του ζευγαριού στην Ταϊλάνδη.

Ωστόσο και μετά από αυτό, το ζευγάρι διατήρησε χαμηλούς τόνους, χωρίς να μιλά ανοιχτά για τη σχέση του. Στην πορεία, ο επιχειρηματίας άρχισε να μοιράζεται περισσότερες στιγμές από την καθημερινότητα με τη σύντροφό του.

Η Ρία Ελληνίδου στο Fantasia/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Δημοσιοποίησε βίντεο με τα ζωάκια που πήραν για το terrarium που έχει ο Αλεξάνδρου στο σπίτι του στην Αθήνα και πέρασαν μαζί το πρώτο τους Πάσχα, παρέα με τον μικρό Πάρη, στην Αράχωβα.

Στην πρεμιέρα της με τον Πέτρο Ιακωβίδη, τη βιντεοσκόπησε καθώς τραγουδούσε επί σκηνής το «Τέρμα σ' αγαπάω» κι έγραψε «Φωνάρα», με πολλές κόκκινες καρδιές.

Πριν λίγες μέρες, αποκάλυψε το δώρο που του έκανε... ένα σετ πυτζάμες σε banana χρώμα. «Ευχαριστώ μωράκι μου που με σκέφτηκες» σχολίασε γελώντας ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με τη Ρία Ελληνίδου να απαντάει: «Μου φτιάχνει τη διάθεση».

Τέλος, σε πρόσφατο βίντεο της τραγουδίστριας από το αυτοκίνητο, με την ίδια να τραγουδάει την παλιά επιτυχία του Μάκη Χριστοδουλόπουλου «Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή», της έχει αφήσει comment πολλές πολλές κόκκινες καρδιές.