Η Κάτια Ζυγούλη μίλησε για τη μητρότητα, τη σχέση της με τη μόδα, αλλά και τα σημαντικά μαθήματα που θέλει να μεταδώσει στα παιδιά της.

«Η μητρότητα ήρθε να απλουστεύσει τις στιλιστικές μου επιλογές. Κάθε σεζόν φτιάχνω 2-3 στολές για κάθε εκδοχή μου. Για τις κοινωνικές εμφανίσεις υπάρχουν έτοιμες στην ντουλάπα και διαλέγω αν θέλω εκείνη την ημέρα να εμφανιστώ πιο δυναμική ή πιο χαλαρή», αποκάλυψε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Fashion Hello.

Σάκης Ρουβάς- Κάτια Ζυγούλη σε βραδινή έξοδο, τον Δεκέμβριο του 2024/ NDP

Όπως εξήγησε, έχει έτοιμες «στολές» άλλες για τις εμφανίσεις της μαμάς, άλλες για κοινωνικές εκδηλώσεις κι άλλες για επαγγελματικούς σκοπούς. «Στολές έτοιμες για τον ρόλο της μαμάς σε συναντήσεις σχολείου, πάρτι και οικογενειακές βόλτες. Επιλογές για επαγγελματικούς σκοπούς, όλα έτοιμα και σεταρισμένα ώστε να αποφεύγονται στιλιστικές κρίσεις μέσα στο έτσι κι αλλιώς φορτωμένο πρόγραμμα. Και όταν έχω χρόνο και διάθεση, μπορώ να πειραματιστώ με αξεσουάρ», συμπλήρωσε.

Όσο για το πιο σημαντικό μάθημα που θέλει να διδάξει στα παιδιά της σχετικά με την ομορφιά και την αυτοεικόνα είναι «ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους, ότι είμαστε ξεχωριστοί και αυτό μας κάνει μοναδικούς. Ότι όποιο ρούχο ή μακιγιάζ κι αν φοράμε, οι άνθρωποι διαβάζουν πρώτα την ενέργειά μας».

Η Κάτια Ζυγούλη και ο Σάκης Ρουβάς έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τη 17χρονη Αναστασία, τον 14χρονο Αλέξανδρο, τη 13χρονη Αριάδνη και τον 10χρονο Απόλλωνα. Το ζευγάρι έκανε τον θρησκευτικό του γάμο τον Ιούλιο του 2017, μετά από 13 χρόνια σχέσης κι έχοντας αποκτήσει και τα τέσσερα παιδιά του.