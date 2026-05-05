Και οι δύο ομάδες μας, θέλουν να καθαρίσουν με συνοπτικές διαδικασίες

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ιδανική για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και έφερε με συνοπτικές διαδικασίες το 2-0 γα τους ελληνικούς Συλλόγους, οι οποίοι πλέον πηγαίνουν στο 3ο παιχνίδι με μοναδικό στόχο να καθαρίσουν άμεσα την πρόκριση στο Final 4 της Αθηνας.

Κανείς από τους δύο αιώνιους αντιπάλους δεν θέλει να πέσει θύμα έκπληξης και να ρισκάρει το οτιδήποτε, ούτε φυσικά να επιτρέψει στους αντιπάλους, να κάνουν "περίεργες" σκέψεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, που έκανε επίδειξη δύναμης σττα δύο πρώτα ματς κόντρα στην Μονακό, αντιμετωπίζει την ομάδα του Μάικ Τζέιμς, το βράδυ της Τρίτης στο Πριγκιπάτο, με ψυχολογία στα ύψη, και έτοιμος να αποδείξει ότι δίκαιια βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε το μειονέκτημα της έδρας, αλλά οι δύο δραματικές νίκες στην Ισπανία, τον μετέτρεψαν σε ξεκάθαρο φαβιρί, και θέλει να πάρει την πρόκριση στο καμίνι του ΟΑΚΑ την Τετάρτη , και φυσικά να βρεθεί στο Final 4 που φέτος θα διεξαχθεί στην φυσική του έδρα.

Στα άλλα δύο ζευγάρια, ενδέχεται να έχουμε επίσης «​​​​σκούπα» καθώς Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε προηγούνται με 2-0 της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Ζάλγκιρις αντίστοιχα.