Εβδομάδα «σκούπας» για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Euroleague

Οι δύο ελληνικές ομάδες, έτοιμες να ...τσεκάρουν εισιτήρια για το Final-4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 17:08 Marfin: Συγκινεί η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου 16 χρόνια μετά
05.05.26 , 17:05 Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
05.05.26 , 16:54 Νάντια Κατσούρα: Η ηλικία, οι σπουδές & το Instagram που δεν περιμένεις
05.05.26 , 16:32 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Θανάση Κουρλαμπά
05.05.26 , 15:52 Ηλικιωμένος Θύμα Απάτης Από 35χρονη - Τα Μηνύματα Που Του Έστελνε
05.05.26 , 15:46 Κυπαρισσία: Ο Πατέρας 11χρονης Για Το Τροχαίο Με Πατίνι
05.05.26 , 15:45 Οργή στη Σύμη: Καταγγέλλουν εργάτες για παρενόχληση ανήλικων παιδιών
05.05.26 , 15:44 Αλεξάνδρου: Το βίντεο με την Ελληνίδου να χοροπηδά στο τραμπολίνο του Πάρη
05.05.26 , 15:41 Φλώρινα: Συναγερμός Για Αφύλακτη Διάβαση Τρένου Στο Αμμοχώρι
05.05.26 , 15:41 MasterChef 2026: «Πάλι τρέλες μας βάζουν οι κριτές να κάνουμε!»
05.05.26 , 15:37 «Οι νέοι δεν κάνουν σεξ»: Όσα είπε ο Γιώργος Λάγιος για τις σχέσεις
05.05.26 , 15:34 Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο & η αλλαγή στην προσωπική ζωή
05.05.26 , 15:16 Eurovision: Έλληνες που βρέθηκαν δύο και τρεις φορές στο μουσικό διαγωνισμό
05.05.26 , 15:15 Εβδομάδα «σκούπας» για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Euroleague
05.05.26 , 14:20 Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Τούρτα έργο - τέχνης για την επέτειο γάμου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Δημήτρης Μαχαίρας: Ο «Διονυσάκης» 23 χρόνια μετά το Καφέ της Χαράς
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Και οι δύο ομάδες μας, θέλουν να καθαρίσουν με συνοπτικές διαδικασίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ιδανική για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και έφερε με συνοπτικές διαδικασίες το 2-0 γα τους ελληνικούς Συλλόγους, οι οποίοι πλέον πηγαίνουν στο 3ο παιχνίδι με μοναδικό στόχο να καθαρίσουν άμεσα την πρόκριση στο Final 4 της Αθηνας.

 Κανείς από τους δύο αιώνιους αντιπάλους δεν θέλει να πέσει θύμα έκπληξης και να ρισκάρει το οτιδήποτε, ούτε φυσικά να επιτρέψει στους αντιπάλους, να κάνουν "περίεργες" σκέψεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, που έκανε επίδειξη δύναμης σττα δύο πρώτα ματς κόντρα στην Μονακό, αντιμετωπίζει την ομάδα του Μάικ Τζέιμς, το βράδυ της Τρίτης στο Πριγκιπάτο, με ψυχολογία στα ύψη, και έτοιμος να αποδείξει ότι δίκαιια βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague

nunn valencia

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε το μειονέκτημα της έδρας, αλλά οι δύο δραματικές νίκες στην Ισπανία, τον μετέτρεψαν σε ξεκάθαρο φαβιρί, και θέλει να πάρει την πρόκριση στο καμίνι του ΟΑΚΑ την Τετάρτη , και φυσικά να βρεθεί στο Final 4 που φέτος θα διεξαχθεί στην φυσική του έδρα.

Στα άλλα δύο ζευγάρια, ενδέχεται να έχουμε επίσης «​​​​σκούπα» καθώς Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε προηγούνται με 2-0 της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Ζάλγκιρις αντίστοιχα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
EUROLEAGUE
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΜΟΝΑΚΟ
 |
ΒΑΛΕΝΘΙΑ
 |
PLAYOFFS
 |
FINAL 4
 |
ΟΑΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top