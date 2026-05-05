Σε νέα πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, της ανώτατης συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 το πρωί, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται:

• η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,

• αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής,

• η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών,

• η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους σε σειρά θεσμικών παρεμβάσεων, όπως το νέο πειθαρχικό πλαίσιο, η υπό συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και ενδεχόμενες αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργιακή κινητοποίηση με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των εισοδημάτων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Όπως επισημαίνεται, τα αιτήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ζητήματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

