Οργή στη Σύμη: Καταγγέλλουν εργάτες για παρενόχληση ανήλικων παιδιών

«Σώστε τα παιδιά, μην τους αφήνετε έξω»

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου (5/5/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο Αιγύπτιοι άνδρες κατηγορούνται για παρενόχληση ανήλικων παιδιών στη Σύμη, με τουλάχιστον δύο καταγγελίες μέχρι τώρα.
  • Οι άνδρες συνελήφθησαν, αλλά η δίκη αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου, προκαλώντας αντιδράσεις από τους γονείς.
  • Οι Αιγύπτιοι φέρονται να προσέγγισαν ανήλικα παιδιά με προτάσεις χρημάτων για άσεμνες πράξεις και απειλές.
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, παρενέβη για την εξέταση του καθεστώτος νομιμότητας των αλλοδαπών.
  • Υπάρχει πιθανότητα επιβολής περιοριστικού όρου απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα στους κατηγορούμενους.

Αναβρασμός επικρατεί στη Σύμη, όπου κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δύο άνδρες με καταγωγή από την Αίγυπτο, που πήγαν στο νησί για δουλειά, παρενοχλούν και απειλούν παιδιά. Μετά από δύο περιστατικά, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και ο ένας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο. Όμως η δίκη θα καθυστερήσει, κάτι που πυροδοτεί νέες αντιδράσεις. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Άννας Σταματιάδου.

Έχουν γίνει τουλάχιστον δύο καταγγελίες μέχρι τώρα για τους άντρες αυτούς. Τελευταίο περιστατικό το βράδυ της Πρωτομαγιάς. Μια παρέα τεσσάρων ανήλικων παιδιών ήταν έξω, όταν, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, οι δύο Αιγύπτιοι τους προσέγγισαν, επιχείρησαν να τους δελεάσουν με χρήματα προκειμένου να προβούν σε άσεμνες γενετήσιες πράξεις μαζί τους, ενώ φέρονται μάλιστα να απείλησαν τα παιδιά ότι θα τα σκοτώσουν. Έγιναν δύο συλλήψεις.

Ο ένας από τους δύο Αιγύπτιους, 27 ετών, πήγε στο αυτόφωρο. Η δίκη όμως αναβλήθηκε για τις 20 Μαΐου και αφέθηκε ελεύθερος. Το γεγονός εξόργισε τους γονείς, οι οποίοι πήγαν να διαμαρτυρηθούν έξω από το αστυνομικό τμήμα της Σύμης, χθες το βράδυ.

Παράλληλα, υπήρξε παρέμβαση του υπουργού Μετανάστευσης, του κ. Πλεύρη. Έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητας για τους αλλοδαπούς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ένας αλλοδαπός στη χώρα μας έχει δικαστικές εκκρεμότητες, δεν μπορεί να απελαθεί. Τέλος, υπάρχει και η πιθανότητα να τους επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, οπότε και υπό αυτές τις συνθήκες πάλι δε θα είναι δυνατό να απελαθούν. 

