Σε φάση κατάθεσης στη Βουλή εισέρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας.

Το μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ από το 2025, στοχεύοντας στην οικονομική ενίσχυση εργαζομένων που αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από την έδρα τους. Από την εφαρμογή εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr