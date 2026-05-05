Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι γιορτάζουμε

Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν τη θεά Ρέα με γιορτές γονιμότητας

05.05.26 , 13:13
Ελλαδα
Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τη Γιορτή της Μητέρας
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιορτή της Μητέρας 2026 θα εορταστεί την Κυριακή 10 Μαΐου.
  • Η γιορτή τιμά τη μητέρα ως σύμβολο ζωής, ασφάλειας και αγάπης.
  • Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους με χειροτεχνίες, ποιήματα και δώρα.
  • Η γιορτή έχει κοινωνικό συμβολισμό, αναδεικνύοντας ζητήματα μητρότητας και στήριξης γυναικών.
  • Η γιορτή καθιερώθηκε στην Ελλάδα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρεασμένη από τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για μία από τις πιο γλυκές και διαχρονικές επετείους του χρόνου, αφού την τιμητική του έχει ένα πρόσωπο που σηματοδοτεί τη ζωή, την ασφάλεια, τη δύναμη και την αισιοδοξία. Ο λόγος για τη Γιορτή της Μητέρας, η οποία φέτος «πέφτει» Κυριακή 10 Μαΐου.

Πρόκειται για μία συναισθηματική γιορτή με ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού είναι μία μέρα όπου άνθρωποι όλων των ηλικιών θα εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τις μητέρες, για τη φροντίδα, τη στήριξη και τις θυσίες που κάνουν καθημερινά. Η Γιορτή της Μητέρας εορτάζεται σε διαφορετικές ημέρες ανά τον κόσμο, συνήθως τους μήνες Μάρτιο ή Μάιο, ενώ στη χώρα μας (αλλά και σε πολλές ακόμη χώρες) η Μητέρα εορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. 

Η Γιορτή της Μητέρας, η οποία φέτος «πέφτει» Κυριακή 10 Μαΐου, είναι μία από τις πιο γλυκές και διαχρονικές επετείους του χρόνου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μάλιστα, στην Ελλάδα, η ημέρα αυτή έχει συνδεθεί με την οικογενειακή θαλπωρή και την προσωπική έκφραση αγάπης, όπου τα παιδιά τιμούν τις μητέρες τους φτιάχνοντας χειροτεχνίες και γράφοντας ποιήματα για εκείνες, ενώ τους προσφέρουν επίσης λουλούδια, γλυκά, κάρτες και μικρά δώρα.

Τα τελευταία χρόνια, η Γιορτή της Μητέρας εκτός από μία ευκαιρία ευγνωμοσύνης για τις γυναίκες που φροντίζουν, προστατεύουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, έχει αποκτήσει και έναν πιο ουσιαστικό κοινωνικό συμβολισμό, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν στη μητρότητα και τη στήριξη των γυναικών στον ρόλο τους ως μητέρες.

Τα τελευταία χρόνια, η Γιορτή της Μητέρας εκτός από μία ευκαιρία ευγνωμοσύνης για τις γυναίκες που φροντίζουν, προστατεύουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, έχει αποκτήσει και έναν πιο ουσιαστικό κοινωνικό συμβολισμό / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πότε καθιερώθηκε η Γιορτή της Μητέρας

Κατά την αρχιαότητα, οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν τη θεά Ρέα, μητέρα των θεών, με γιορτές γονιμότητας, ενώ τον 17ο αιώνα στην Αγγλία, λάμβανε χώρα η «Mothering Sunday», μία θρησκευτική εορτή με κοινωνικό περιεχόμενο.

Στις ΗΠΑ, η γιορτή της Μητέρας καθιερώθηκε  το 1908 από την Αμερικανίδα Άννα Τζάρβις, εις μνήμην της μητέρας της, ενώ το 1914 θεσμοθετήθηκε επίσημα ως εθνική εορτή από τον πρόεδρο Γούντροου Ουίλσον.

Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη γιορτή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως με την επίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά, συνδέθηκε με την ορθόδοξη εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου (2 Φεβρουαρίου), η οποία τιμά τη μητρότητα της Παναγίας (πολλές εκκλησίες και πιστοί ακόμα συνδέουν τις δύο εορτές), ενώ από τη δεκαετία του 1960 και μετά, εδραιώθηκε ο εορτασμός της δεύτερης Κυριακής του Μαΐου, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

 

