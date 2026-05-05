Volvo: Γιατί είναι πιο εύκολη η απόκτηση ενός μοντέλου της

Τα προγράμματα και τα επιπλέον οφέλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 12:58 Μελέτης Ηλίας: Έτσι ευχήθηκε στη σύζυγό του ο «Σάββας» από το Σόι σου
05.05.26 , 12:53 Άση Μπήλιου: Η Σελήνη κενής πορείας & το «εκρηκτικό» τετράγωνο Άρη - Δία
05.05.26 , 12:51 Έρχεται νέο fuel pass - Τα 3 επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο
05.05.26 , 12:44 «Πάγωσαν» με το challenge στο MasterChef: «Χριστέ μου, τι είναι αυτά ρε;»
05.05.26 , 12:42 Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος
05.05.26 , 12:33 Volvo: Γιατί είναι πιο εύκολη η απόκτηση ενός μοντέλου της
05.05.26 , 12:25 Φτιάξτε καραμελωμένα πανσετάκια με ρύζι, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
05.05.26 , 12:21 Ferto ή δώστο; Ο Akylas εξηγεί σε βίντεο τι θέλει πραγματικά
05.05.26 , 12:11 Ιουλία Καλλιμάνη: Απολαύστε το κλιπάκι του νέου της τραγούδιου «Με Ξόδεψες»
05.05.26 , 12:04 Νέο Ηράκλειο: Ανήλικοι άνοιγαν θυρίδες δεμάτων και έκλεβαν το περιεχόμενο
05.05.26 , 12:02 Σταμάτης Κραουνάκης: «Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός. Πεθαίνω για τα γλυκά»
05.05.26 , 12:02 Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Δεν έχω κάνει συζητήσεις... είμαι απλή πανελατζού»
05.05.26 , 11:48 Beyonce: Επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας
05.05.26 , 11:31 Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
05.05.26 , 11:19 Ηλεκτρικά πατίνια: Την απαγόρευσή τους εισηγείται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo: Γιατί είναι πιο εύκολη η απόκτηση ενός μοντέλου της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μοναδικά προνόμια που, ανάλογα με τον τύπο του δανείου και το μοντέλο, περιλαμβάνουν πραγματικό επιτόκιο 0% με διάρκεια έως 48 μήνες, πολύ χαμηλές δόσεις και απόλυτη ελευθερία επιλογών, οι λύσεις χρηματοδότησης της Volvo προσφέρουν πρωτόγνωρες διευκολύνσεις και ευελιξία σε ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες. Τα προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν με σειρά επιπλέον προνομίων, όπως η ένταξη στο κρατικό πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Οι νέες χρηματοδοτικές προτάσεις της Volvo Car Hellas προβλέπουν επιτόκιο 0% για τα Volvo EX30, EX40, EC40, XC40 και XC60 mild hybrid και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο 3,9% για τα Volvo XC60 plug-in hybrid, XC90 MY26, EX90 MY25 και ES90.

Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους άκρως ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης ενός Volvo, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό δόσης κάθε μήνα. Ενδεικτικά, μπορούν να αποκτήσουν:

· Το Volvo EX30 από €260/ μήνα

· Το Volvo XC40 από €290/ μήνα

· Το Volvo EX40 από €320/ μήνα

· To Volvo EC40 από €350/ μήνα

· Το Volvo XC60 mild hybrid από €380/ μήνα

Volvo: Γιατί είναι πιο εύκολη η απόκτηση ενός μοντέλου της
Σταθερό δάνειο και δάνειο balloon

Οι δύο τύποι χρηματοδότησης που παρέχονται περιλαμβάνουν προκαταβολή από 25% και διάρκεια έως 48 μήνες.Το σταθερό δάνειο εξοφλείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και στο τέλος του ο πελάτης αποκτά το αυτοκίνητο.Το δάνειο ballon συνδυάζει εξαιρετικά χαμηλή μηνιαία δόση και μέγιστη ευελιξία. Στη λήξη του, ο πελάτης έχει απόλυτη ευχέρεια να αποφασίσει ανάλογα με τις επιθυμίες του. Μπορεί:

• Να κρατήσει το αυτοκίνητο, αποπληρώνοντας μία τελευταία μεγάλη δόση.

• Να κρατήσει το αυτοκίνητο, αναχρηματοδοτώντας την τελευταία δόση.

• Να επιστρέψει το αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

• Να επιλέξει ένα καινούργιο Volvo, χρησιμοποιώντας την τελική δόση ως προκαταβολή σε ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Volvo: Γιατί είναι πιο εύκολη η απόκτηση ενός μοντέλου της
Επιπλέον οφέλη

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τώρα ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo μπορούν να επωφεληθούν επιπρόσθετα από την ένταξη στο κρατικό πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, που προβλέπει επιδότηση €3.000 για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η Volvo Car Hellas προσφέρει επίσης μία μοναδική δέσμη προνομίων σε υπάρχοντες πελάτες Volvo, επιβραβεύοντάς τους για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη μάρκα. Στις παροχές περιλαμβάνονται επιπλέον όφελος έως €2.000 για την αγορά οποιουδήποτε νέου Volvo, επιπρόσθετη επιδότηση ανταλλαγής σε συγκεκριμένα μοντέλα, καθώς και η δυνατότητα αγοράς και εγκατάστασης Volvo Wallbox σε προνομιακή τιμή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top