Φτιάξτε καραμελωμένα πανσετάκια με ρύζι, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Μαμαδίστικό πιάτο, ιδανικό για το Σαββατοκύριακο, από τον Γιώργο Ρήγα
Οι μαριναρισμένες πανσέτες, με μέλι, σόγια, μουστάρδα και λίγο ξύδι, προσφέρουν ένα εξαιρετικό υλικό για μία συνταγή εύκολη, απλή και υγιεινή, όπως αυτή που είδαμε σήμερα στο Breakfast@Star

Ο Γιώργος Ρήγας σας προσφέρει δύο διαφορετικές εκδοχές ενός πιάτου που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε «κλασικό» και είναι ιδανικό για καλεσμένους και για μετάλες παρέες.

ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΠΑΝΣΕΤΑΚΙΑ ΜΕ ΠΙΛΑΦΙ

Υλικά:
• 800 γρ. πανσέτα 
• 2 κ.σ. μέλι
• 2 κ.σ. μουστάρδα
• 3 κ.σ. σόγια σος
• 1 κ.σ. ξύδι 
• 1 σκελίδα σκόρδο
• Πιπέρι
• Λίγο ελαιόλαδο

Για το πιλάφι:
• 1 φλ. ρύζι 
• 2 φλ. ζωμό ή νερό
• 1 καρότο
• 1/2 φλ. αρακά
• 1/2 φλ. Καλαμπόκι
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι
 
Εκτέλεση πανσετάκια:

1. Σοτάρεις την πανσέτα σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει καλό χρώμα και να βγάλει το λίπος της.

2. Χαμηλώνεις λίγο τη φωτιά και προσθέτεις το σκόρδο.

3. Ρίχνεις μέλι, μουστάρδα, σόγια και ξύδι.

4. Ανακατεύεις καλά μέχρι να δέσει και να γίνει γυαλιστερή καραμέλα.

5. Θέλεις να “κολλήσει” πάνω στο κρέας, όχι να μείνει νερουλή.  Αν θες πιο έντονη καραμέλα, άφησέ τα 1-2 λεπτά ακόμα να αρπάξουν ελαφρώς.  

Εκτέλεση πιλάφι με καρότο – αρακά – καλαμπόκι

1. Σοτάρεις το κρεμμύδι στο βούτυρο.

2. Προσθέτεις καρότο, αρακά, καλαμπόκι και τα φέρνεις μια βόλτα.

3. Ρίχνεις το ρύζι και το “γυαλίζεις” 1 λεπτό.

4. Προσθέτεις ζωμό, αλάτι, πιπέρι.

5. Χαμηλώνεις φωτιά, σκεπάζεις και αφήνεις να πιει τα υγρά.
 

