Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ

Κρίσιμες εξελίξεις για το μέλλον της anchorwoman

Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ, καθώς το συμβόλαιό της λήγει στις 30 Ιουνίου.
  • Η απόφαση της Κοσιώνη θεωρείται κρίσιμη και αναμένεται να ληφθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.
  • Η ρήξη με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ έχει ενταθεί μετά την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων, Βασίλη Παπαδρόσου.
  • Ο ΑΝΤ1 έχει καταθέσει πρόταση για συνεργασία με την Κοσιώνη, επιδιώκοντας την ένταξή της στο δυναμικό του.
  • Η Λένα Φλυτζάνη προετοιμάζεται για την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στον ΣΚΑΪ.

Η υπόθεση γύρω από το μέλλον της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ παραμένει στο επίκεντρο, καθώς πληροφορίες και δημόσιες τοποθετήσεις δείχνουν ότι οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για τις αποφάσεις της δημοσιογράφου.

«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο

Το συμβόλαιό της ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, όμως τα σενάρια περί αποχώρησης έχουν ενταθεί και συνδέονται με το κλίμα που επικρατεί στο παρασκήνιο του σταθμού.

Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ναταλίας Ανδρικοπούλου. όπως ακούστηκε και μέσα από το Breakfast@Star, η ερχόμενη Παρασκευή εκτιμάται ως καθοριστικό σημείο για τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Μετά την αποχώρηση του μέχρι πρότινος Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασιλή Παπαδρόσου από το κανάλι, ξεδιπλώθηκε με ραγδαίους ρυθμούς η ρήξη που υφέρπει εδώ και μήνες ανάμεσα στην κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων και τη διοίκησης. 

Κοσιώνη: «Ένα βήμα πριν αποχωρίσει από τον ΣΚΑΙ» - Όσα έγιναν στη συνάντηση

Αρχικά, η επί 20 χρόνια anchorwoman έκανε σαφές προς την διοίκηση του σταθμού ότι το κλίμα που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του σταθμού δεν την «σηκώνει» και εξέφρασε την επιθυμία να μην συνεχίσει με αυτούς του όρους στο κανάλι του Φαλήρου, και άρα να μην ανανεώσει το συμβόλαιο συνεργασίας της. Η υπόθεση πέρασε στα χέρια της ιδιοκτησίας του καναλιού που δεν άργησε να βάλει την οριστική σφραγίδα στο επικείμενο φινάλε της 20ετούς συνεργασίας του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη.

Το κλίμα περιγράφεται ως φορτισμένο και γίνεται λόγος για αντικρουόμενες πληροφορίες μέσα στο κανάλι που διαμορφώνουν συνθήκες επικοινωνιακού χάους.

Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ

Στο προσκήνιο βρίσκεται επίσης πρόταση που φέρεται να έχει καταθέσει ο ΑΝΤ1 για την παρουσίαση εκπομπής από την Σία Κοσιώνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κανάλι του Αμαρουσίου δείχνει να επιθυμεί την ένταξή της στο δυναμικό του, επενδύοντας στην εμπειρία και την αναγνωρισιμότητά της σε μια περίοδο έντονου πολιτικού ενδιαφέροντος και σχεδιάζοντας την αξιοποίησή της σε περισσότερους τομείς. 

Σία Κοσιώνη στους δημοσιογράφους: «Το 2026 είναι πολύ κακιασμένο»

Την ίδια στιγμή στον ΣΚΑΪ η Λένα Φλυτζάνη προετοιμάζεται όπως αναφέρεται για την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, καθώς σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η δημοσιογράφος προβάλλει ως η επικρατέστερη διάδοχη επιλογή.

