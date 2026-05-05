«Μήνας Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Έκφρασης» στις γειτονιές της Αθήνας

Γιορτή πολιτισμού με πρωταγωνιστές τους μαθητές του Δήμου Αθηναίων

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δήμου Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), προσκαλεί και φέτος το κοινό να γίνει μέρος μιας μεγάλης γιορτής πολιτισμού στις γειτονιές της πόλης. Ο «Μήνας Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Έκφρασης» θα πραγματοποιηθεί από τις 9 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου 2026.

Μια γιορτή πολιτισμού με πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις ομάδες των Προγραμμάτων Δημιουργικής Μάθησης

Στο Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας, στον Πολυχώρο «Άννα & Μαρία Καλουτά» και στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης

Στο πλαίσιο αυτό, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν το έργο των μαθητών και των ομάδων τους, αναδεικνύοντας τη δουλειά που παράγεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στα ίδια τα Κέντρα στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, στο Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας και στον Πολυχώρο «Άννα & Μαρία Καλουτά» Δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών δράσεων, που έχει ως στόχο την ψυχαγωγία, τη μάθηση και την επαφή της τοπικής κοινωνίας με τις τέχνες. 

Παιδιά και ενήλικες παρουσιάζουν τη δημιουργική τους δουλειά μέσα από παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις και εργαστήρια που γεννήθηκαν με αγάπη, έμπνευση και συνεργασία. Κάθε δράση είναι καρπός δημιουργικής συμμετοχής, έκφρασης και πειραματισμού, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν γνωρίζει ηλικίες. Σας περιμένουμε όλους για να χειροκροτήσουμε μαζί την προσπάθεια, να γιορτάσουμε το ταλέντο και τη φαντασία και να ανακαλύψουμε μαζί τη δύναμη της δημιουργικότητας που μας ενώνει.

Δείτε το πρόγραμμα του «Μήνα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Έκφρασης» ΕΔΩ :
Πληροφορίες στο τηλ. 210 5284985 και στο www.opanda.gr
 

