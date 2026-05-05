Επίθεση δέχθηκε ένας 17χρονος το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, είχε πάει μαζί με τις αδελφές του, 20 και 23 ετών, σε μια συναυλία στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εκεί η 20χρονη αδελφή του είχε έναν διαπληκτισμό για ασήμαντη αφορμή με τη σύντροφο του 25χρονου. Τότε εκείνος, ο οποίος φέρεται να είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επενέβη και αφού πρώτα χτύπησε την αδελφή του 17χρονου, στη συνέχεια γρονθοκόπησε κι εκείνον με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στη γνάθο.

Στο Mega μίλησε η μητέρα του δράστη, περιγράφοντας τι συνέβη το βράδυ το Σαββάτου, όπως της τα είπε ο γιος της.

«Μια μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου και της είπε “τι με σπρώχνετε;”. Και πετάχτηκαν δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν και της λένε “αφού κάθεσαι μέσα στη μέση”. Η κοπέλα τους είπε “εσείς τις ανακατεύστε” και έμεινε εκεί. Μετά από λίγο πήγαν αυτές οι δύο και έσπρωξαν πάλι την κοπέλα του γιου μου και της λένε “πάρε να έχεις”.

Εκεί ξεκίνησε η φασαρία, τα τρία κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και ο γιος μου πήγε να τους χωρίσει. Τότε πήγε εκεί ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο και ο γιος μου του έριξε άλλη μια μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑΜΕΑ, ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά είναι λογικό να αντιδράσεις», είπε.

Μετά το περιστατικό ο 25χρονος και η κοπέλα του τράπηκαν σε φυγή και εντοπίστηκαν στη συνέχεια από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, που τους συνέλαβε.

Από την πλευρά τους οι αδελφές του 17χρονου είπαν πως λόγω του συνωστισμού, η μία από τις δύο σκούντησε κατά λάθος την κοπέλα του 25χρονου, με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα.

Η 20χρονη φέρεται να άρχισε να φωνάζει και στη συνέχεια επιτέθηκε στην αδελφή του 17χρονου. Ο 25χρονος παρενέβη και χτύπησε την κοπέλα. Ο 17χρονος φέρεται να τρομοκρατήθηκε κι άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τον γρονθοκοπήσει και να τον τραυματίσει στο πρόσωπο.

Σε βάρος του 25χρονου και της κοπέλας του σχηματίστηκε -κατά περίπτωση- δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 17χρονος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σήμερα, Τρίτη.