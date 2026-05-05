Έξι μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Αγγελική Νικολούλη μοιράστηκε μια νέα δημόσια ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας το έντονο συναίσθημα της απουσίας που βιώνει από τον Νοέμβριο του 2025.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Φως στο Τούνελ, αναφέρθηκε στις στιγμές που θυμίζουν την παρουσία της μητέρας της στο πατρικό σπίτι.

Στην ανάρτησή της περιγράφιε την αλλαγή στην καθημερινότητα μετά την απώλεια της Διονυσίας Νικολούλη. Η παρουσιάστρια έγραψε «Πέρασαν έξι μήνες και όλα παραμένουν βουβά στο σπίτι μας το πατρικό…Μόνο τα λουλούδια σου άνθισαν και σου τα έφερα όλα…Μου λείπεις μανούλα μου…».

Η δημοσιογράφος είχε αποχαιρετήσει δημόσια τη μητέρα της και στις αρχές Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της. Στην πρώτη εκείνη ανάρτηση είχε γράψει: «Μανούλα μου...Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. "Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε". Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ...».

Η Διονυσία Νικολούλη πέθανε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, μετά από περίοδο σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας, όπου διέμενε μόνιμα. Από τότε, η απώλεια αποτελεί σημείο αναφοράς στις αναρτήσεις της Αγγελικής Νικολούλη, που συνεχίζει να τιμάει δημόσια τη μνήμη της μητέρας της.