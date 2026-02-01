Αγγελική Νικολούλη: Το μήνυμα τρεις μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της

«Περιμένω να ανοίξει η πόρτα να φανείς», έγραψε η δημοσιογράφος

Πηγή: Φωτογραφίες Mega
Τρεις μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Αγγελική Νικολούλη έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη μητέρα της, Διονυσία, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κείμενο.

Αγγελική Νικολούλη: Το μήνυμα τρεις μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της

Η παρουσιάστρια του Φως στο Τούνελ, με μια λιτή αλλά φορτισμένη ανάρτηση στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε το κενό που άφησε πίσω της η μητέρα της. Στο κείμενό της, η δημοσιογράφος εστιάζει στην «ασήκωτη σιωπή» που επικρατεί στο σπίτι, ενώ απευθύνει μια προσωπική παράκληση για ένα «σημάδι» από την εκλιπούσα.

Αγγελική Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την κηδεία της μαμάς της!

Όπως έγραψε: «Πέρασαν τρεις μήνες… Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα… Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν… Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή… Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω… Αντάμωσες με τα παιδιά μας; Τα λέτε με τους θείους; Η γιαγιά, ο παππούς; Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με την μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».

Η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη

Θυμίζουμε ότι η Αγγελική Νικολούλη έχασε τη μητέρα της το Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Η κ. Διονυσία Νικολούλη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας, τον τόπο καταγωγής της, όπου ζούσε μόνιμα. Από τότε, η παρουσιάστρια είχε επιλέξει τη σιωπή γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, κρατώντας το πένθος της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ως επί το πλείστον.

Κωνσταντίνος Μουσουλής: Συγκινεί ο γιος της Αγγελικής Νικολούλη

Η Αγγελική Νικολούλη είχε δείξει πολλές φορές ότι έχει αδυναμία στη μητέρα της, με την οποία έχει μοιραστεί κι άλλα στιγμιότυπα μέσα από τα προσωπικά της social. Οι δύο γυναίκες μοιράζονται έναν ιδιαίτερα ισχυρό δεσμό, ενώ η δημοσιογράφος έχει αναφέρει και στο παρελθόν πόσο περήφανη νιώθει για τη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
