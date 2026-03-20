Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές

Η νέα CLA είναι η πιο αποδοτική, η πιο έξυπνη και διαισθητική Mercedes-Benz που έχει δημιουργηθεί ποτέ και προσφέρει περισσότερα σε κάθε διάσταση: περισσότερη φινέτσα, περισσότερη άνεση, περισσότερη ευφυΐα, υψηλότερη αποδοτικότητα και μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση με την προκάτοχό της. Με τις δυναμικές της αναλογίες και τη φωτιζόμενη μάσκα ψυγείου, η σχεδίασή της μιλάει στο συναίσθημα. Χάρη στο λειτουργικό της σύστημα (MB.OS) και την τέταρτη γενιά του Mercedes-Benz User Experience (MBUX) με τεχνητή νοημοσύνη από τη Microsoft και τη Google, η CLA είναι πιο ευφυής, πιο διαισθητική και πιο εξατομικευμένη από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο στην κατηγορία της.  

Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές

Η νέα CLA βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής για να υποστηρίζει προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και ψηφιακής συνδεσιμότητας. Με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα και την κορυφαία οδηγική εμπειρία στην κατηγορία της, το νέο μοντέλο αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Mercedes-Benz στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, ενσωματώνοντας μια νέα γενιά συστημάτων κίνησης και τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας. 

Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές

Στο εσωτερικό, η νέα CLA εισάγει μια νέα εποχή ψηφιακής εμπειρίας για τον οδηγό και τους επιβάτες. Το προηγμένο περιβάλλον του συστήματος MBUX προσφέρει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό και εξατομικευμένο οικοσύστημα λειτουργιών, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη. Η εντυπωσιακή οθόνη MBUX Superscreen, που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, δημιουργεί ένα πλήρως ψηφιακό και καθηλωτικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, ενώ οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στο σύστημα να μαθαίνει από τις συνήθειες του οδηγού και να προσφέρει ολοένα πιο εξατομικευμένες προτάσεις και λειτουργίες. 

Παράλληλα, η νέα CLA εξοπλίζεται με μια ευρεία γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και τεχνολογιών ασφάλειας, που ενισχύουν την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στη μείωση της καταπόνησης του οδηγού, ιδιαίτερα σε μεγάλες αποστάσεις ή σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας, ενώ η συνολική ποιότητα κατασκευής και τα προσεγμένα υλικά του εσωτερικού επιβεβαιώνουν τον premium χαρακτήρα του μοντέλου. 

Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές

Επιπλέον, η νέα γενιά της CLA προσφέρει βελτιωμένη ευρυχωρία και αυξημένη πρακτικότητα για την καθημερινή χρήση. Η έξυπνη διάταξη των μηχανικών μερών και η νέα αρχιτεκτονική του οχήματος επιτρέπουν καλύτερη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, προσφέροντας περισσότερη άνεση για τους επιβάτες και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ο επιπλέον εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο πρακτικότητας, διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση και τα ταξίδια. 

Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές

Η νέα CLA είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά. Από σήμερα, η υβριδική έκδοση του νέου αυτού μοντέλου βρίσκεται στις εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη γνωρίσουν από κοντά, να ενημερωθούν αναλυτικά για τις τεχνολογίες, να την οδηγήσουν κατόπιν συνεννόησης και να ανακαλύψουν τη νέα γενιά της σπορ πολυτέλειας. 

Δείτε στον πίνακα ανλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές 

Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

