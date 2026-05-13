BYD και η Mediawan: Πρωταγωνιστούν Στο Φεστιβάλ Καννών

Εγκαινιάζουν το «Build Your Dream Award»

BYD και η Mediawan: Πρωταγωνιστούν στο Φεστιβάλ Καννών
Λίστα 15 ταινιών μικρού μήκους, συμπεριλαμβανομένων και ταινιών, από όλο τον κόσμο, που δεν παρουσιάστηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και οι οποίες κυκλοφόρησαν στη Γαλλία μεταξύ Μαΐου 2025 και Μαΐου 2026 — δηλαδή ανάμεσα σε δύο διοργανώσεις του Φεστιβάλ των Καννών — και δεν προβλήθηκαν στο ίδιο το Φεστιβάλ, με τον νικητή να επιλέγεται από διεθνή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από πέντε κορυφαίες προσωπικότητες του κινηματογραφικού χώρου.

Το βραβείο και το χρηματικό έπαθλο ύψους 40.000 ευρώ θα απονεμηθούν στις 14 Μαΐου

Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας και λύσεων βιώσιμης κινητικότητας, ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με το ευρωπαϊκό στούντιο Mediawan για τη θέσπιση ενός νέου βραβείου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση νέων κινηματογραφικών ταλέντων. Το «Build Your Dream Award» θα απονέμεται κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών και κάθε χρόνο θα βραβεύει την καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ταινία μεγάλου μήκους που προβλήθηκε στις γαλλικές κινηματογραφικές αίθουσες κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το νέο βραβείο αποτυπώνει το κοινό όραμα της BYD και της Mediawan για δημιουργική έκφραση χωρίς σύνορα, με υψηλές απαιτήσεις και διεθνή προσανατολισμό. Η shortlist περιλαμβάνει 15 διεθνείς ταινίες και καταρτίστηκε από τον Thierry Chèze, αρχισυντάκτη του περιοδικού Premiere, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή με εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας βιομηχανίας του κινηματογράφου. Ο νικητής, που θα ανακοινωθεί στις 14 Μαΐου 2026 στο Terrasse by Albane στις Κάννες, θα λάβει ένα τρόπαιο σχεδιασμένο από τη Γαλλίδα designer Victoria Wilmotte, καθώς και χρηματικό έπαθλο ύψους 40.000 ευρώ.

 

