οκ προκαλεί η πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο της τραγωδίας / Δελτίο Ειδήσεων Star

Μια μεγάλη μάχη δίνεται από χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή η 17χρονη, η οποία μαζί με μια φίλη της έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί έχουν πέσει πάνω από το κορίτσι, που είναι πολυτραυματίας και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια. Τη δική της μάχη δίνει και η ίδια η 17χρονη για να κρατηθεί στη ζωή και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών της ανθρώπων. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ημερολόγιο που κρατούσε, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν την ψυχική κατάσταση που βρισκόταν και τα όσα δυσάρεστα ένιωθε και βάραιναν την ψυχή της.

Στο ημερολόγιο αυτό, που βρέθηκε στο δωμάτιό της, η 17χρονη κατέγραφε τα συναισθήματα και τις αγωνίες της. Οι σημειώσεις της είναι σχεδόν παρόμοιες με το σημείωμα που άφησε η φίλη της και βρέθηκε μέσα στο σακίδιό της.

Σε αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, εξομολογούταν ότι έχει κατάθλιψη, εξέφραζε την αγωνία της για τις Πανελλήνιες και το άγχος της για τη μετέπειτα ζωή της.

Ανάλογο περιεχόμενο είχε και το σημείωμα με το οποίο αποχαιρετούσε τους δικούς της η 17χρονη που δεν τα κατάφερε κι εξέπνευσε μετά τη μοιραία πτώση. Κι εκείνη εξέφραζε την απογοήτευσή της, την απαισιοδοξία της για το μέλλον της και την αγωνία της ότι ίσως απογοήτευε τους δικούς της αν αποτύγχανε στις πανελλήνιες.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα κινητά των δύο κοριτσιών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που να πυροδότησαν την απόφασή τους να πηδήξουν μαζί στο κενό.

Αναμένονται επίσης οι τοξικολογικές εξετάσεις για να φανεί αν είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών.

Θα πάρουν ακόμα καταθέσεις από τις οικογένειες και τους φίλους των δύο κοριτσιών, ενώ θα βρεθούν και στο σχολείου που πήγαιναν ώστε να μιλήσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές.

Κάποιες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον τελευταίο καιρό το ένα από τα δύο κορίτσια είχε απομονωθεί αρκετά από τους γύρω της στο σχολείο, έδειχνε μελαγχολική και ήταν αρκετά συχνά μόνη της, χωρίς κάποιον να της κάνει παρέα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ψυχολογία της φαίνεται πως είχε επιβαρυνθεί και από τον χαμό του πατέρα της.

Ηλιούπολη: «Ήταν προσχεδιασμένο»

Αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα δύο κορίτσια είχαν προσχεδιάσει την απονενοημένη αυτή πράξη τους.

Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star δεν του φαίνεται τυχαίο ότι έπεσαν και οι δύο μαζί, πιασμένες χέρι χέρι, ούτε και ότι επέλεξαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους στις 12 ακριβώς το μεσημέρι.

«Άκουσα ένα μακρόσυρτο επιφώνημα και ακριβώς μετά τον κρότο. Είδα δύο κοπέλες κάτω στο έδαφος, χτυπημένες. Πήρα κατευθείαν το ΕΚΑΒ και το 100», είπε ο Στέφανος Παταγιάννης.

«Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν», πρόσθεσε.

«Το ένα κορίτσι ανέπνεε. Μια κυρία κατέβηκε και προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ κατέβηκε και ο αδελφός της μιας κοπέλας, ο οποίος έπαθε σοκ όταν την είδε», συνέχισε.

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν την Τρίτη το μεσημέρι στις 12:00 σε εξαώροφη πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι δύο φίλες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια, κλείδωσαν την πόρτα και βρέθηκαν στο κενό.

Αμέσως έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά. Η μία 17χρονη ήταν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη, σύμφωνα με μαρτυρίες, έδειχνε ότι είχε αντίληψη του περιβάλλοντος.

Οι δύο φίλες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του ενός κοριτσιού, ενώ έκριναν ότι είναι απαραίτητη η διακομιδή του δεύτερου στο νοσοκομείο ΚΑΤ που εφημέρευε.

Εκεί νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων. Η 17χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη.