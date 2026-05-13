Ηλιούπολη: Οι δύο 17χρονες σχεδίαζαν καιρό τη «βουτιά» στο κενό

Στο μικροσκόπιο των αρχών το ημερολόγιο της πολυτραυματία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 08:35 Οικονομάκου – Τσερέλα: Τα «κλικ» από την πρόταση γάμου στο Παρίσι!
13.05.26 , 08:24 Ηλιούπολη: Οι δύο 17χρονες σχεδίαζαν καιρό τη «βουτιά» στο κενό
13.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Μαΐου
13.05.26 , 01:36 Akylas: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου! Let's go!»
13.05.26 , 01:08 Eurovision 2026 – Α΄ Ημιτελικός: Οι 10 χώρες που πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό
13.05.26 , 00:37 Eurovision 2026 - Φινλανδία: Το μεγάλο φαβορί «έκαψε» το stage
13.05.26 , 00:34 Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
13.05.26 , 00:09 Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas - Η Ελλάδα έτοιμη να το Ferei
12.05.26 , 23:28 Eurovision 2026 -Ισραήλ: Ο Noam Bettan τραγούδησε εν μέσω αποδοκιμασιών
12.05.26 , 22:28 Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto!
12.05.26 , 22:10 Eurovision: Με Λέανδρος & αφιέρωση στη Μαρινέλλα η έναρξη του Α' Ημιτελικού
12.05.26 , 22:07 Κλήρωση Tζόκερ 12/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.300.000 ευρώ
12.05.26 , 22:06 Δημοσκόπηση ALCO: Πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας
12.05.26 , 22:06 Θρήνος στο NBA: Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλαρκ
12.05.26 , 21:36 Hyundai: Θρίαμβος στο Ράλι Πορτογαλίας
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ηλιούπολη: Οι δύο 17χρονες σχεδίαζαν καιρό τη «βουτιά» στο κενό
Eurovision 2026 – Α΄ Ημιτελικός: Οι 10 χώρες που πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό
Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas - Η Ελλάδα έτοιμη να το Ferei
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Κλήρωση Tζόκερ 12/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.300.000 ευρώ
Μάρα Ζαχαρέα για Κοσιώνη: «Με στεναχώρησε αυτό που συνέβη - Το θεωρώ άδικο»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
οκ προκαλεί η πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο της τραγωδίας / Δελτίο Ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να έχει χάσει τη ζωή της και την άλλη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
  • Οι αρχές εξετάζουν το ημερολόγιο της επιζήσασας για να κατανοήσουν την ψυχική της κατάσταση και τα συναισθήματα που κατέγραφε.
  • Μάρτυρες αναφέρουν ότι η πτώση φαίνεται προσχεδιασμένη, καθώς οι κοπέλες πηδήξαν χέρι-χέρι.
  • Η ψυχολογία της μίας κοπέλας είχε επιβαρυνθεί από τον θάνατο του πατέρα της και την πίεση για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
  • Αναμένονται τοξικολογικές εξετάσεις και καταθέσεις από οικογένειες και φίλους για να διερευνηθούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

Μια μεγάλη μάχη δίνεται από χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή η 17χρονη, η οποία μαζί με μια φίλη της έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί έχουν πέσει πάνω από το κορίτσι, που είναι πολυτραυματίας και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια. Τη δική της μάχη δίνει και η ίδια η 17χρονη για να κρατηθεί στη ζωή και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών της ανθρώπων. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ημερολόγιο που κρατούσε, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν την ψυχική κατάσταση που βρισκόταν και τα όσα δυσάρεστα ένιωθε και βάραιναν την ψυχή της. 

Ηλιούπολη πτώση δύο 17χρονων στο κενό 1

Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»

Στο ημερολόγιο αυτό, που βρέθηκε στο δωμάτιό της, η 17χρονη κατέγραφε τα συναισθήματα και τις αγωνίες της. Οι σημειώσεις της είναι σχεδόν παρόμοιες με το σημείωμα που άφησε η φίλη της και βρέθηκε μέσα στο σακίδιό της. 

Σε αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, εξομολογούταν ότι έχει κατάθλιψη, εξέφραζε την αγωνία της για τις Πανελλήνιες και το άγχος της για τη μετέπειτα ζωή της. 

Ηλιούπολη πτώση δύο 17χρονων στο κενό 1

Ανάλογο περιεχόμενο είχε και το σημείωμα με το οποίο αποχαιρετούσε τους δικούς της η 17χρονη που δεν τα κατάφερε κι εξέπνευσε μετά τη μοιραία πτώση. Κι εκείνη εξέφραζε την απογοήτευσή της, την απαισιοδοξία της για το μέλλον της και την αγωνία της ότι ίσως απογοήτευε τους δικούς της αν αποτύγχανε στις πανελλήνιες. 

Ηλιούπολη: Σοκάρει το σημείωμα που άφησε η 17χρονη

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα κινητά των δύο κοριτσιών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που να πυροδότησαν την απόφασή τους να πηδήξουν μαζί στο κενό. 

Αναμένονται επίσης οι τοξικολογικές εξετάσεις για να φανεί αν είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών. 

Ηλιούπολη πτώση δύο 17χρονων στο κενό 3

Θα πάρουν ακόμα καταθέσεις από τις οικογένειες και τους φίλους των δύο κοριτσιών, ενώ θα βρεθούν και στο σχολείου που πήγαιναν ώστε να μιλήσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές.

«Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»: Άφησαν σημείωμα οι 17χρονες πριν την πτώση

Κάποιες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον τελευταίο καιρό το ένα από τα δύο κορίτσια είχε απομονωθεί αρκετά από τους γύρω της στο σχολείο, έδειχνε μελαγχολική και ήταν αρκετά συχνά μόνη της, χωρίς κάποιον να της κάνει παρέα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ψυχολογία της φαίνεται πως είχε επιβαρυνθεί και από τον χαμό του πατέρα της. 

Ηλιούπολη: «Ήταν προσχεδιασμένο»

Αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα δύο κορίτσια είχαν προσχεδιάσει την απονενοημένη αυτή πράξη τους. 

Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα

Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star δεν του φαίνεται τυχαίο ότι έπεσαν και οι δύο μαζί, πιασμένες χέρι χέρι, ούτε και ότι επέλεξαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους στις 12 ακριβώς το μεσημέρι. 

Ηλιούπολη πτώση δύο 17χρονων στο κενό 4

«Άκουσα ένα μακρόσυρτο επιφώνημα και ακριβώς μετά τον κρότο. Είδα δύο κοπέλες κάτω στο έδαφος, χτυπημένες. Πήρα κατευθείαν το ΕΚΑΒ και το 100», είπε ο Στέφανος Παταγιάννης.

«Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν», πρόσθεσε.

«Το ένα κορίτσι ανέπνεε. Μια κυρία κατέβηκε και προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ κατέβηκε και ο αδελφός της μιας κοπέλας, ο οποίος έπαθε σοκ όταν την είδε», συνέχισε. 

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν την Τρίτη το μεσημέρι στις 12:00 σε εξαώροφη πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι δύο φίλες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια, κλείδωσαν την πόρτα και βρέθηκαν στο κενό. 

Ηλιούπολη πτώση δύο 17χρονων στο κενό 5

Αμέσως έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά. Η μία 17χρονη ήταν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη, σύμφωνα με μαρτυρίες, έδειχνε ότι είχε αντίληψη του περιβάλλοντος. 

Οι δύο φίλες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του ενός κοριτσιού, ενώ έκριναν ότι είναι απαραίτητη η διακομιδή του δεύτερου στο νοσοκομείο ΚΑΤ που εφημέρευε. 

Εκεί νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων. Η 17χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
 |
ΑΥΤΟΤΚΟΝΙΑ
 |
17ΧΡΟΝΕΣ
 |
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top