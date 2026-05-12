Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα

Χαροπαλεύει η δεύτερη ανήλικη - Έπεσαν μαζί στο κενό, λέει μάρτυρας

Πρώτη Δημοσίευση: 12.05.26, 12:54

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές, όταν δύο ανήλικα κορίτσια, κατά πληροφορίες 17 ετών, έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» γύρω στις 11:30 το πρωί η Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ έλαβαν κλήση για πτώση δύο ατόμων από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας. 

H πολυκατοικία από όπου έπεσεαν οι 17χρονες στην Ηλιούπολη - Eurokinissi

Αστυνομικοί και ασθενοφόρα μετέβησαν αμέσως στο σημείο και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για δύο κορίτσια, γεννημένα το 2009, τα οποία φέρονται να έκαναν «βουτιά» στο κενό. 

Τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας κι έπεσαν στο κενό - Eurokinissi

Δυστυχώς η μία 17χρονη εξέπνευσε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, με την κατάστασή της να είναι εξαιρετικά κρίσιμη. 

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη έπεσαν μαζί στο κενό - Eurokinissi

Αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι είδε τα δύο κορίτσια να πέφτουν από την ταράτσα. 

Η μία 17χρονη εξέπνευσε και η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της - Eurokinissi

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού. 

