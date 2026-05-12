Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές, όταν δύο ανήλικα κορίτσια, κατά πληροφορίες 17 ετών, έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» γύρω στις 11:30 το πρωί η Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ έλαβαν κλήση για πτώση δύο ατόμων από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας.
Αστυνομικοί και ασθενοφόρα μετέβησαν αμέσως στο σημείο και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για δύο κορίτσια, γεννημένα το 2009, τα οποία φέρονται να έκαναν «βουτιά» στο κενό.
Δυστυχώς η μία 17χρονη εξέπνευσε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, με την κατάστασή της να είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
Αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι είδε τα δύο κορίτσια να πέφτουν από την ταράτσα.
Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού.